09 февраля 2025, 11:36

Почти 30 человек пропали после оползня на юго-западе Китая

Global Look Press
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После оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань не удалось выйти на связь с 28 людьми. Об этом сообщило CCTV..

Оползень сошел 8 февраля в деревне Цзиньпин прямо на жилые дома, в результате два человека пострадали, еще один погиб. ЧП произошло примерно в 11:00 (6:00 по московскому времени). Оползень накрыл 10 домов.

«Один человек погиб, с 28 потеряна связь, два человека получили ранения (одно легкое, одно тяжелое, жизни обоих ничего не угрожает)», - отметил телеканал.

После оползня штаб по предупреждению и борьбе с геологическими стихийными бедствиями сообщил, что пропали более 30 человек. На месте ЧП продолжают вести поисково-спасательные работы.

Ранее подобное стихийное бедствие случилось в Индонезии - на острове Ява погибли как минимум 16 человек, еще девять пропали без вести. Причиной оползня стал выход местной реки из берегов после дождей.

После оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань не удалось выйти на связь с 28 людьми. Об этом сообщило CCTV.

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Природа Китай
09 февраля 2025, 11:27
Троих мужчин задержали за покушение на полицейского в Дербенте — СК
Global Look Press
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Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей, нарушая общественный порядок возле одного из заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Они повалили его на землю и стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.

Один из подозреваемых схватил табельное оружие правоохранителя и минимум восемь раз выстрелил из него. Полицейский получил тяжелое ранение. Врачи оперируют пострадавшего.

Подозреваемые скрылись с места преступления.

«Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», - уточнили в СК.

Ранее мужчина застрелил полицейского при задержании в Ярославле. В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Труфанова находится мужчина с ножом. Нарушитель заперся в своей квартире и отказывался открыть дверь на просьбы полицейских. Когда они попытались войти, мужчина начал стрелять. Одна из пуль попала в капитана полиции.

Уголовное дело Дагестан Россия Оружие Полиция
09 февраля 2025, 10:19
Из-за севшего на мель судна в Сахалинской области ввели режим повышенной готовности
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Из-за севшего на мель у сахалинского побережья китайского грузового корабля в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. В своем Telegram-канале.

Он отметил, что водолазы пока не могут приблизиться к судну из-за шторма. По его словам, разлива топлива не произошло, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

«Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», - подчеркнул глава региона.

В эфире Россия 24 Лимаренко рассказал о ситуации. Судно стояло на погрузке угля, но начался шторм. Капитан планировал выйти открытое море, но не справился с управлением, и корабль выбросило на мель.

«С экипажем все благополучно, никакой помощи не нужно: вода, пища, тепло - все есть.

Ранее в Сети появилась информация, что на борту грузового судна находится примерно 1000 тонн угля. Экстренные службы подготовили два буксира, чтобы помочь морякам.

Корабли Сахалин
09 февраля 2025, 08:36
В Карелии молодая мать погибла в душе из-за телефона
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В Карелии в собственной квартире погибла 31-летняя мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.

По данным следствия, жительница Кондопога принимала душ и одновременно использовала сотовый телефон, поставленный на зарядку.

«В связи с попаданием воды на электроприбор пострадавшая получила удар током», - сообщили в СК.

От полученной травмы женщина скончалась на месте. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В СК напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при обращении с электроприборами. В том числе нельзя пользоваться гаджетами, подключенными к сети, в ванной.

В Оренбургской области подросток загорелся после удара током - юноша пытался сделать селфи на поезде. Медики зафиксировали ожоги 80% тела, подросток попал в реанимацию.

Поезда Республика Карелия
09 февраля 2025, 07:44
Американцев предупредили о 9-балльном землетрясении и цунами
Unsplash
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На территории США в скором времени может произойти землетрясение в 9 баллов, а на тихоокеанское побережье обрушится 30-метровое цунами. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации ученых из Колумбийского университета, вдоль 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией есть четыре сегмента, где зафиксировали риск землетрясений.

Движение тектонических плит также может спровоцировать цунами, которое обрушится на тихоокеанское побережье США. Есть вероятность, что стихия будет бушевать на побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

Ранее подземные толчки засекли в Карибском бассейне. Магнитуда землетрясения составила восемь баллов. За день до этого сейсмическую активность зафиксировали на греческих островах Санторини и Аморгос. С 26 января по 4 февраля в этом районе произошло более семи тысяч землетрясений.

США Землетрясения

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