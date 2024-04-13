Почти 270 домов остаются подтопленными в Курганской области
Курганская область продолжает бороться с последствиями мощного паводка. В регионе остаются подтопленными 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один мост и семь участков дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
По данным на утро 13 апреля, подтопления зафиксированы в 12 населенных пунктах Звериноголовского, Целинного, Притобольного и Каргапольского муниципальных округов.
В субботу, 12 апреля, власти сообщили об эвакуации более 7 тысяч человек.
Почти 900 человек находятся в пунктах временного размещения, включая детей. Остальные остановились у родственников.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что рабочие поднимут уровень дамбы перед пиком прохождения паводковой воды, чтобы защитить населенные пункты.