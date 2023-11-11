11 ноября 2023, 09:54

Почти 20 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области

РИА «Новости»
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В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов пассажирского поезда, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги. По предварительным данным, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц.

«В 07:12 на перегоне Рыбное - блок-пост <…> произошел сход 19 вагонов грузового поезда. <…> Незначительные травмы получил помощник машиниста», - отметили в публикации.

В МЖД добавили, что для помощи пострадавшему вызвали бригаду медиков. Для ликвидации последствий на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань. А в ОАО «РЖД» создали оперативный штаб.

Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии, добавили в МЖД, тоже нет.

На место ЧП уже выехали следователи и криминалисты, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Пострадали, уточнили в управлении, два человека - машинист и его помощник.

«По данному факту организована доследственная проверка», - подчеркнули в СК.

РЖД Поезда
11 ноября 2023, 10:01
Пилотов аварийно севшего на Чукотке Ан-2 привезли в больницу
Пресс-служба МЧС
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Членов экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Чукотке, доставили санитарным бортом в больницу Анадыря. Об этом сообщил в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Двух пилотов <…> доставили в столицу Чукотки вертолетом Ми-8 санитарной авиации», - указали в ведомстве.

В окружной больнице пострадавшим окажут комплекс необходимой медпомощи.

В пятницу, 10 ноября, Ан-2 с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь во время полета Певек - Полярный - Певек. Позже кукурузник обнаружила поисково-спасательная группа.

По разным данным, пилоты прибегли к экстренной посадке самолета в 15-16 километрах от поселка Полярный. Все три находившихся на борту человека получили травмы различной степени тяжести.

На момент прибытия спасателей на месте аварийной посадки было лишь двое. Капитан воздушного судна пешком отправился на поиски связи. Позже его нашли в тяжелом состоянии.

Больницы МЧС РФ Россия
11 ноября 2023, 09:25
Стало известно о состоянии переживших нападение медведя вахтовиков в Якутии
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Медведь напал двух рабочих Чаяндинского месторождения в Якутии (Республика Саха). Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Пострадавших доставили в Витимскую больницу, врачи оказывают им весь необходимый комплекс медицинской помощи. Состояние оценивается как средней тяжести», - указали в сообщении.

Прокуратура по Якутии уточнила, что пострадали мужчины 1977 и 1986 годов рождения. Медведь нанес им скальпированные раны головы, а также рваные раны рук и ног.

Пресс-служба компании «РусГазБурение» отметила, что в настоящее время жизни двух пострадавших сотрудников ничто не угрожает. При наступлении летной погоды их отправят в город Ленск для продолжения лечения.

О ЧП стало известно в пятницу, 10 ноября. В СМИ появилась информация, что разъяренного медведя застрелил пришедший на помощь охотни к.

Медведи Якутия
11 ноября 2023, 08:59
Генконсульство сообщило о начале возвращения домой заблокированных на границе с КНР россиян
РИА «Новости»
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Российские туристы, оказавшиеся заблокированными на границе с Китаем из-за проблем с проходимостью ледохода по реке Амур, начали выезжать на родину по мосту Кани-Курган — Хэйхэ. Об этом сообщили в Telegram-канале генконсульства России в Харбине.

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту», - указали в публикации.

Пограничное оформление россияне прошли в китайском смешанном КПП на острове Большой Хэйхэ. Для ускорения процесса в зал выезда прибыли сотрудники генконсульства РФ.

Россиян доставят на китайских автобуса до автомобильного пункта пропуска Хэйхэ по мосту через Амур. После прохождения таможенного контроля они пересядут на российский транспорт.

В субботу, 4 ноября, обстановка на Амуре осложнила ситуацию с перевозками на ледоходах между Благовещенском и Хэйхэ. Образовавшиеся ледяные торосы остановили движение судов на воздушной подушке. Из-за этого в пограничном пункте пропуска возникли большие очереди туристов.

Российские туристы, оказавшиеся заблокированными на границе с Китаем из-за проблем с проходимостью ледохода по реке Амур, начали выезжать на родину по мосту Кани-Курган - Хэйхэ. Об этом сообщили в Telegram-канале генконсульства России в Харбине.

Таможня Россия Китай
11 ноября 2023, 03:12
Кошка Соня спасла ребенка от пожара под Челябинском
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Пожар разгорелся в одном из частных домов в селе Радиомайка в Челябинской области. В этот момент там находилась девочка, которую от гибели спасла кошка по кличке Соня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного на кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня», - рассказали в ведомстве.

Ребенок сквозь сон услышал, как питомец настойчиво скребся в дверь комнаты. Девочка открыла ее и увидела густой дым. Она схватила кошку и успела вовремя выскочить в окно. В итоге никто не пострадал.

Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Как уточнили в пресс-службе, пожар повредил мебель и внутреннюю отделку кухни.

Пожары МЧС РФ Коты Животные

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