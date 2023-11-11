Почти 20 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов пассажирского поезда, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги. По предварительным данным, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц.
«В 07:12 на перегоне Рыбное - блок-пост <…> произошел сход 19 вагонов грузового поезда. <…> Незначительные травмы получил помощник машиниста», - отметили в публикации.
В МЖД добавили, что для помощи пострадавшему вызвали бригаду медиков. Для ликвидации последствий на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань. А в ОАО «РЖД» создали оперативный штаб.
Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии, добавили в МЖД, тоже нет.
На место ЧП уже выехали следователи и криминалисты, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Пострадали, уточнили в управлении, два человека - машинист и его помощник.
«По данному факту организована доследственная проверка», - подчеркнули в СК.