Почти 100 человек привлекли к поисковой операции на месте крушения Ми-8 в Карелии

«Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов. Обеспечили для них проживание и питание на базе спортивно-тренировочного лагеря в Деревянном», - подчеркнул он.

Глава Карелии обещал информировать о ходе поисков. На месте крушения работают следователи. Спасатели готовятся к погружению в озеро. Специалисты укрепляют берега майны и готовят технику. На место также прибыли группа сил и средств от РСЧС и МЧС России.

По факту крушения Ми-8 в Карелии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло к гибели людей. Следственный комитет России уточнил, что рассмотрит все версии катастрофы.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение вечером 4 февраля в районе Онежского озера. Обломки обнаружили в 11 километрах от берега на глубине. Вертолетом управлял экипаж опытных пилотов , предположительно, все трое находившихся на борту погибли. Однако их тела пока не нашли.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на экстренные службы, предварительно, причиной крушения вертолета Ми-8 могло стать обледенение.