28 января 2024, 10:16

Побоялись налоговой. Стала известна причина нападения на журналистку «Известий»

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На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали, когда она готовила репортаж о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы буквально вышвырнули ее за порог. Как сообщили «Известия», одной из возможных причин такого поведения стал страх устаивавших мероприятие перед налоговой службой.

На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали, когда она готовила репортаж о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы буквально вышвырнули ее за порог. Как сообщили «Известия» , одной из возможных причин такого поведения стал страх устаивавших мероприятие перед налоговой службой.

«Организаторы „фестиваля“ пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах <…> Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного», - рассказала Графчикова.

Она отметила, что вместо этого они решили, что могут избивать журналистов, душить их, отбирать технику. От дачи показаний в правоохранительных органах организаторы «трансформации» отказались, также они успели удалить материалы с флешки и камер видеонаблюдения у дома, где проходил тренинг.

У корреспондента диагностировали подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения. Женщина получила много ушибов.

Ранее журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы. Он показал фотографии, на которых у него практически все лицо залито кровью. О подробностях нападения Лобков сообщать не стал.

Скандалы Химки Женщины Блогеры Фестивали Избиения Москва
28 января 2024, 10:20
Появились кадры обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Пресс-служба МЧС
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Очевидцы засняли момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как рухнула стена здания. После обрушения подъезда перед домом возникло огромное облако пыли.

Пятиэтажка начала рушиться вечером 27 января.

Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. На место ЧП выехали экстренные службы.

Всех жителей дома эвакуировали и расселили в ПВР. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, здание признали аварийным в 2020 году, но жильцы тогда отказались переезжать.

Всего из дома эвакуировали 95 человек. Их временно разместили в одной из школ в Ворошиловском районе. Логвиненко отметил, что администрация не оставит горожан в беде и предложит им жилье маневренного фонда.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 января рассказал, что рухнувшую пятиэтажку оцепили. По его словам, никто из жителей дома не пострадал.

Обрушения Россия Аварийное жилье
28 января 2024, 09:43
Дом с поврежденной стеной в Ростове-на-Дону частично обрушился
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В Ростове-на-Дону частично рухнул жилой дом, где накануне обрушилась стена. Ранее оттуда эвакуировали жителей, сообщило РИА «Новости».

На опубликованных агентством кадрах видно, что территорию около дома оцепили. Рухнула стена, а также часть крыши и этажных перекрытий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что при ЧП никто не пострадал. По его словам, в доме обрушился один из подъездов.

«Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», - указал Голубев.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко рассказал, что частично обрушивший дом признали аварийным еще в 2020 году. Жильцам предлагали переселение из пятиэтажки в маневренный фонд, но они отказались. Логвиненко проинформировал, что сотрудники МЧС эвакуировали из дома 95 человек. Для жильцов аварийной пятиэтажки организовали пункт временного размещения в одной из городских школ.

Краснодарский край
28 января 2024, 09:23
Четыре машины загорелись после ДТП на Ленинградском шоссе
Телеканал «360»
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Массовая авария с фурой произошла в Москве на Ленинградском шоссе около 07:15. По данным источника «360», в результате столкновения загорелись четыре машины, одна из них — по всей площади. Видео оказалось в распоряжении «360».

В Audi загорелся моторный отсек, грузовая Scania вспыхнула на площади шесть квадратных метров, площадь распространения пожара в Lixiang не уточнили. А автомобиль Chevrolet Lacetti огонь охватил полностью.

Полиция полностью перекрыла движение на участке, где случилось ДТП. Вначале для движения закрыли две полосы дороги, позже - все четыре. О пострадавших сведений пока нет.

По информации РЕН ТВ , пожар уже удалось потушить. Спасатели и представители ДПС работают на месте.

Ранее стало известно о ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Предварительно, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на «встречку». Погибли пять человек: водитель и два пассажира автобуса, пассажир и водитель грузовика. Есть также пострадавшие.

Пожары ДТП
28 января 2024, 07:40
Пять человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае
Пресс-служба МВД
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В аварии с пассажирским автобусом «Москва — Нальчик» на трассе Р 217 в Павловском районе Краснодарского края погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Информация о ДТП поступила спасателям ночью 28 января. Автобус Neoplan столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai на 15-м километре автодороги, в районе станции Новоулешковской. Пострадали восемь человек, еще пятеро погибли. Пострадавших доставили в лечебные учреждения района.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в момент аварии в автобусе были 15 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Погибшие - водитель и два пассажира автобуса, а также пассажир и водитель грузовика.

На место ДТП прибыла оперативная группа спасателей. К ликвидации последствий аварии привлекли 27 человек и 11 спецмашин. Движение на участке, где случилось ДТП, частично перекрыли, там организовали реверсивное движение.

Ранее, 17 января, в аварии с автомобилем Lada Granta и пассажирским автобусом на трассе в Рязанской области погибла семилетняя девочка , находившаяся в салоне легковушки. Предварительно, водитель легкового автомобиля пошлел на обгон, и машину занесло.

В аварии с пассажирским автобусом «Москва - Нальчик» на трассе Р 217 в Павловском районе Краснодарского края погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

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