Побоялись налоговой. Стала известна причина нападения на журналистку «Известий»
На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали, когда она готовила репортаж о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы буквально вышвырнули ее за порог. Как сообщили «Известия», одной из возможных причин такого поведения стал страх устаивавших мероприятие перед налоговой службой.
На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали, когда она готовила репортаж о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы буквально вышвырнули ее за порог. Как сообщили «Известия» , одной из возможных причин такого поведения стал страх устаивавших мероприятие перед налоговой службой.
«Организаторы „фестиваля“ пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах <…> Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного», - рассказала Графчикова.
Она отметила, что вместо этого они решили, что могут избивать журналистов, душить их, отбирать технику. От дачи показаний в правоохранительных органах организаторы «трансформации» отказались, также они успели удалить материалы с флешки и камер видеонаблюдения у дома, где проходил тренинг.
У корреспондента диагностировали подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения. Женщина получила много ушибов.
Ранее журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы. Он показал фотографии, на которых у него практически все лицо залито кровью. О подробностях нападения Лобков сообщать не стал.