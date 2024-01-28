Побоялись налоговой. Стала известна причина нападения на журналистку «Известий»

На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали, когда она готовила репортаж о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы буквально вышвырнули ее за порог. Как сообщили «Известия» , одной из возможных причин такого поведения стал страх устаивавших мероприятие перед налоговой службой.

«Организаторы „фестиваля“ пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах <…> Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного», - рассказала Графчикова.

Она отметила, что вместо этого они решили, что могут избивать журналистов, душить их, отбирать технику. От дачи показаний в правоохранительных органах организаторы «трансформации» отказались, также они успели удалить материалы с флешки и камер видеонаблюдения у дома, где проходил тренинг.

У корреспондента диагностировали подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения. Женщина получила много ушибов.

Ранее журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы. Он показал фотографии, на которых у него практически все лицо залито кровью. О подробностях нападения Лобков сообщать не стал.