Побоище с участием полицейских в Ленске привело к служебной проверке

Угроза взрыва газа в Москве помогла найти мумию пенсионера

Визит незнакомцев в московскую квартиру и угроза взрыва газа помогли сотрудникам обнаружить мумию пенсионера, который умер более четырех лет назад. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Несколько дней назад жительница дома на Краснодонской улице при выходе из своей квартиры столкнулась на лестничной клетке с двумя мужчинами, которые тут же поспешили уйти. У женщины этот визит вызвал беспокойство, ведь ранее незнакомец интересовался у нее по телефону, кто живет в квартире по соседству.

После этого супруг москвички обратился в полицию. Приехавший на место участковый стал осматривать в квартиру, откуда, предположительно, вышли двое неизвестных. На диване он обнаружил останки 70-летнего мужчины, на кухне был включен газ.

Правоохранители установили личность хозяина квартиры, который оказался выходцем с Украины и состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Также у мужчины была судимость. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в одной из квартир в Москве обнаружили труп пожилого мужчины , которого сын убил ради пенсии. Тело отца он прятал в шкафу.