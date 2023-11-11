Побоище с участием полицейских в Ленске привело к служебной проверке
После драки, которую устроили сотрудники полиции в ресторане в Ленске, начали служебную проверку. О выяснении всех обстоятельств случившегося сообщили в ГУ МВД Якутии.
«В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом», - подчеркнули в пресс-службе.
Специалисты намерены тщательно изучить все обстоятельства драки и дать принципиальную оценку действиям должностных лиц.
Побоище в ресторане «Лена» произошло 11 ноября. Там праздновали День полиции. Внезапно между врио начальника ОМВД по Ленскому району и главой ОЭБиПК этого отдела вспыхнул конфликт.
Ссора переросла в драку , сообщал ранее источник «360».
Глава ОЭБиПК несколько раз сильно ударил оппонента по лицу. Пострадавший получил настолько тяжелые травмы, что впал в кому. В настоящее время 40-летний подполковник находится в реанимации Ленской ЦРБ.