Победительница 6-го сезона «Пацанок» разбила голову чемпионке Европы

Пострадавшая приехала на встречу с подругами в заведение на Щелковском шоссе. Одна из девушек привела с собой Каширину. Все вместе они разместились за одним столом.

Как рассказала Шумова, она обсуждала с подругой личные темы, но нетрезвая победительница шоу влезала в разговор и всех перебивала. По словам спортсменки, после первого замечания Каширина стала угрожать ей убийством, а после второго - кинула Шумовой в голову тяжелый горшок с цветком.

Девушка, которая привела участницу шоу, ушла вместе с ней из ресторана. Спортсменке потребовалась помощь медиков. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. Спортсменка написала заявление в полицию.

Еще одна участница «Пацанок», Вера Федоренко , устроилась на работу воспитательницей в детский лагерь. При этом актриса Ирина Соловьева написала на нее заявление в полицию за драку.