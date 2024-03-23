Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт вытащил мать из толпы в Crocus City Hall

Победитель шоу «Голос» певец Рутгер Гарехт помог своей матери выбраться из толпы и избежать давки после нападения вооруженных людей на Crocus City Hall. Об этом написала его сестра Юлия в соцсети « ВКонтакте».

По ее словам, когда звуки стрельбы стали ближе, они смогли попасть в служебный проход, куда ринулось большое количество людей. Ее брат заметил, что мать не может выбраться из толпы.

«Он кинулся к ней, расталкивая людей. Мама была среди больших высоких мужчин, которые задавили ее… Он схватил ее за руку и потащил к выходу. <…> Им удалось спастись», - рассказала Юлия.

Пострадавшая в ходе стрельбы Наталья Г. вместе с мужем сумела выбраться из Crocus City Hall через окно. В момент нападения она вместе с мужем была в холле концертного комплекса и они услышали хлопки. По ее словам, люди в истерике начали кричать, и семейную пару смела толпа. Из Crocus City Hall они вышли одними из первых.