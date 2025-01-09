09 января 2025, 22:01

«Победа» раскрыла детали о пассажире, грозившем подорвать самолет на рейсе в Москву

Unsplash
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Летевший рейсом Нижкамск — Москва мужчина пригрозил взорвать самолет. Позднее авиакомпания «Победа» в ответ на запрос 360.ru раскрыла некоторые детали этого происшествия.

По сведениям авиаперевозчика, у мужчины наблюдались признаки наркотического, либо алкогольного опьянения. Уже в момент снижения самолета он заявил, что взял в ручную кладь два взрывных устройства.

Мужчина грубил экипажу, однако не применял физической силы, как ранее сообщали СМИ. В пресс-службе «Победы» заявили, что от его действий никто не пострадал.

Сразу после посадки агрессивного пассажира передали полиции. Правоохранители проверили авиалайнер и не нашли никаких взрывных устройств на борту.

Пресс-служба МВД также уточнила, что наряд прибыл к самолету по запросу диспетчера. Осмотр самолета провела следственно-оперативная группа, агрессора доставили в дежурную часть транспортного отделения полиции.

Правоохранители инициировали проверку по факту происшествия. В ее рамках проходит опрос свидетелей. По сведениям МВД, дебоширом оказался житель Набережных Челнов 1982 года рождения, его направили на медицинское освидетельствование. Источники 360.ru также сообщали, что на месте у самолета работали спецподразделения , в том числе и кинологи.

Telegram-канал Shot заявил, что человеком, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать самолет, оказался директор фирмы по продаже бытовой химии. Издание сообщило, что ранее он уже привлекался по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее пьяный помощник депутата из Забайкалья устроил на борту самолета дебош.

Самолеты Мужчины Авиакомпании Полиция Москва
09 января 2025, 22:08
На Дворцовой площади загорелась главная елка Санкт-Петербурга
РИА «Новости»
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В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади загорелась главная городская новогодняя елка. Об этом сообщило издание Neva.Today.

По данным журналистов, возгорание началось на высоте семи метров из-за короткого замыкания в гирлянде.

Сотрудники МЧС после ликвидации возгорания демонтировали часть гирлянды длиной три метра.

Невольным свидетелем этого инцидента стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с Дворцовой площади, где видно, как на елке работают спасатели. Ивлеева при этом отметила, что на улице замечательная погода и вокруг отличное настроение, и назвала это «рождественской сказкой».

Ранее в одном из уральских городов загорелась городская елка во время празднования Нового года. Причиной возгорания стал запущенный рядом фейерверк.

Спасатели Санкт-Петербург Погода Новый год Анастасия Ивлеева
09 января 2025, 21:39
Прокуратура показала кадры полыхающего под Курском «Куриного Царства»
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Пожарные ликвидировали возгорание на территории крупной птицефабрики «Черкизово Куриное Царство» в Курской области. Кадры с места происшествия разместила пресс-служба регионального главка прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств пожара на птицефабрике, которая расположена в селе Герасимово. Процессуальная проверка уже началась.

На место происшествие выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин.

Региональное управление МЧС РФ уточнило, что пожар на птицефабрике уже потушили. Охваченная огнем площадь составила пять тысяч квадратных метров.

Telegram-канал Mash ранее утверждал, что «Черкизово Куриное Царство» атаковали украинские дроны. Речь идет об одном из крупнейших в России предприятий, которое производит охлажденное и замороженное мясо птицы.

Однако позднее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн пояснил, что пока версия о БПЛА «подтверждения не находит». По его словам, предварительной причиной пожара власти считают загоревшуюся электропроводку.

Пожары Прокуратура РФ МЧС РФ Курская область
09 января 2025, 19:57
Мужчина на борту самолета Нижнекамск — Москва заявил, что у него две бомбы
Pxhere
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Мужчина, летевший рейсом Нижнекамск — Москва, сообщил, что у него две бомбы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Мужчина, летевший рейсом Нижнекамск - Москва, сообщил, что у него две бомбы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Кроме того, по предварительным данным, мужчина нанес ножевое ранение одной из пассажирок. Информация о ее состоянии уточняется.

Сейчас самолет уже приземлился в аэропорту Шереметьево. На месте работают спецслужбы, в том числе кинологи. Подробности происшествия выясняются.

Как уточнил источник 360.ru, взрывных устройств у мужчины не обнаружили. Пассажиры доставили в отделение полиции. Правоохранители выяснят, был ли пьян дебошир.

Ранее пьяный помощник депутата из Забайкалья устроил дебош на борту самолета. Госслужащий вступил в перепалку с пассажирами и ударил сотрудника авиакомпании.

После Самолет «Аэрофлота», который следовал из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку из-за дебошира в салоне. Мужчина пронес в салон пакет с алкоголем, незаметно выпил его во время полета, а затем начал кричать и толкать бортпроводников.

Самолеты Мужчины Аэропорт Шереметьево Москва
09 января 2025, 19:43
Не менее 80 человек отравились в пермской пекарне
Pxhere
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Не менее 80 человек отравились в пекарне в Перми, но точное число еще устанавливается, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как стало известно о массовом отравлении людей, покупавших выпечку и готовые блюда в пекарне «Хлебница».

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», - рассказал осведомленный источник.

В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств произошедшего, опрашивают персонал и потерпевших. На видео, опубликованном ведомством в четверг, можно увидеть один из павильонов с выпечкой. На его дверях висит объявление о приостановке работы по техническим причинам.

Ранее жительница Перми, которая отравилась салатами из пекарни в канун Нового года, рассказала, что руководство сети пекарен, предложило пострадавшим компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Взамен они просили не обращаться в правоохранительные органы. Прокуратура Пермского края взяла на контроль расследование обстоятельств, приведших к массовому отравлению жителей города в сети пекарен «Хлебница».

Как стало известно, причиной массовых отравлений в Перми стала продукция местной пекарни. Следователи осматривают места происшествий, допрашивают руководство пекарни и потерпевших.

Пермский край Уголовное дело Пермь

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