По щучьему велению? Уфимец прокатился в ванной по городу

Очевидцы засняли на видео, как мужчина в черной шапке сидит в ванне, надежно примотанной к прицепу с помощью тросов. Радостный уфимец плескался в воде с пеной и брызгался в проезжающие мимо машины.

Чем руководствовался мужчина, устроивший себе себе джакузи на колесах, неизвестно.

Ранее беспечные жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч. Один из мужчин держался за кузов автомобиля и сидел практически на крыше, его ноги. Второй сидел на капоте, вцепившись в дворники.

Водителем, который прокатил их таким образом, оказался 21-летний житель Улан-Удэ. В отношении него были составлены акты за превышение скорости и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.