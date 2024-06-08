08 июня 2024, 23:35

«По носу волку ударили». Пропавшие тюменские дети отбивались от хищников в лесу

Freepik
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Пропавшие в свердловском лесу дети из Тюмени палками отбивались от волков. Об этом Ura.ru рассказали волонтеры из «Русской медной компании», которые нашли брата и сестру утром 8 июня.

По словам волонтеров, дети рассказали, что к ним подходили волки, но их спасали собаки, которые начали лаять.

«[Дети] брали палки, и даже по носу волку ударили - после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», - объяснил один из них.

При этом свердловские полицейские заявили, что волков рядом с братом и сестрой не было, а только медведь бродил неподалеку.

Дети пропали 5 июня. Вместе с дедушкой они ушли на рыбалку. В какой-то момент они заблудились и разделились, домой из леса вернулся только пенсионер. Внуков с ним не было.

Полномасштабные поиски детей начались 6 июня, продлились несколько дней. В них задействовали спасателей МЧС, полицейских, а также волонтеров «ЛизаАлерт» и «Прорыва». Сейчас юные тюменцы находятся в больнице , их жизням ничего не угрожает.

Тюмень Дети Волонтеры Животные Свердловская область
08 июня 2024, 22:49
Мужчина избил жену в ТЦ Серпухова и попал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело протии мужчины, который избил свою жену при ребенке и посетителях в торговом центре Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась сама пострадавшая - женщина 1990 года рождения сообщила о конфликте с сожителем.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из торговых центров, расположенных на улице Борисовское шоссе, мужчина нанес потерпевшей телесные повреждения», - рассказали в ведомстве.

Полицейские доставили мужчину в участок, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Конфликт в торговом центре произошел 5 июня. Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором мужчина с размаху бьет ногой лежащую на полу женщину. Рядом ползает маленький ребенок. По данным канала, в момент конфликта оба супруга были пьяны, их привлекли к административной ответственности.

В мае в Москве скончалась женщина, которая обвиняла в побоях своего мужа-депутата.

Уголовное дело Дети Мужчины Полиция
08 июня 2024, 22:30
Взрыв произошел в пятиэтажке на севере Москвы
РИА «Новости»
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Взрыв и пожар произошли в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По данным источника, взрыв произошел на 2-й Песчаной улице на севере Москвы. После этого из окон квартиры пошел дым. Дверь спасателям никто не открыл.

Позже стало известно, что в однокомнатной квартире произошел пожар на площади пяти квадратных метров, горели вещи и мебель. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Накануне пенсионерка погибла во время пожара в пятиэтажке на улице Каховка в Москве. Возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже дома. В квартире находилась 73-летняя женщина. Спасти ее не удалось.

Пожары Взрывы Москва Квартиры
08 июня 2024, 22:26
Названа причина экстренной посадки самолета в Подмосковье
Freepik
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Легкомоторный самолет Piper, совершивший аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарина 8 июня, мог приземлиться из-за неисправности двигателя. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Одна из основных причин аварийной посадки - неисправность двигателя самолёта», - сказал источник телеканала.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, как и разрушений в результате аварийной посадки.

На борту находились три человека, как сообщили ТАСС в оперативных службах. Известно, что летчик самолета взял его у приятеля для прогулки. После посадки самолет съехал на обочину.

На место прибыли сотрудники полиции. СК уже начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места аварийной посадки самолета.

Ранее бизнес-джет во время буксировки в Пулкове врезался в другое воздушное судно , собирающееся вылететь в Шереметьево.

Самолеты Россия
08 июня 2024, 21:32
Пижамы в сердечках. Полиция накрыла вечеринку иностранцев в Москве
РИА «Новости»
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Правоохранители накрыли вечеринку мигрантов в Москве, участники которой были разодеты в белые пижамы с красными сердечками. Видео опубликовал Telegram-канал 360.ru.

Полицейские задержали отдыхающих мигрантов. Силовики проверят легальность их пребывания на территории России, а также выяснят, почему они выбрали такие необычные наряды для вечеринки.

Яркие эмоции, пусть и негативные, ранее вызвала «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», устроенная ею 20 декабря. Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса, причем в довольно фривольном виде.

Как заметил общественный деятель Андрей Ковалев, это был вызов обществу, так как пока герои России погибают, защищая интересы страны, «эти твари куражатся».

По мнению музыканта Стаса Барецкого, Ивлеева просто идеальный кандидат на место ведущей для телепроекта «Дом-2» , так как она юморная. Он заявил, что так может его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся.

Мигранты Полиция Москва

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