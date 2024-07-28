«По кусочкам собирали». На востоке Москвы два человека на мотоцикле разбились об столб

Читайте нас в:

Пятеро детей утонули в водоемах России за сутки. В пресс-службе МЧС России сообщили, что один из трагичных случаев произошел в Смоленске.

Два мальчика отправились кататься на велосипедах, но перестали выходить на связь.

«Позднее их одежду обнаружили на берегу пруда в Рославле. Тела вытащили специалисты», - передали в министерстве.

В тульском поселке Рублево-Медвенский утонул 14-летний подросток. Водолазы вытащили его тело из воды в месте, необорудованном для купания.

Всего на акваториях страны за сутки спасатели зарегистрировали 35 происшествий. Погибли 30 человек.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Ранее купание в российских водоемах закончилось смертью для 40 человек , в том числе двоих детей.

В конце июля очевидцы нашли на берегу Амура возле села Гродеково тело девочки. Предположительно, она отдыхала с отцом и двоюродным братом на реке Зея и вместе с ними пропала без вести.

Спасатели напоминали: запрещено заплывать за буйки , нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Плавать можно только в специально оборудованных местах. Дети должны купаться только под присмотром взрослых.