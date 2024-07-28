28 июля 2024, 07:41

«По кусочкам собирали». На востоке Москвы два человека на мотоцикле разбились об столб

Телеканал «360»
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Мотоциклист с пассажиром на скорости врезался в фонарный столб на Покровской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы. Оба человека погибли. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Смертельное ДТП произошло на съезде в сторону Люберец.

«Разорвало их. По кусочкам собирали», - отметил собеседник издания.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что на фонарном столбе остались следы крови, рядом с ним разбросало части мотоцикла. На место аварии прибыла полиция и скорая.

Мотоциклы ДТП Москва
28 июля 2024, 08:36
Пятеро детей и 25 взрослых утонули в водоемах России за сутки
Пресс-служба МЧС
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Пятеро детей утонули в водоемах России за сутки. В пресс-службе МЧС России сообщили, что один из трагичных случаев произошел в Смоленске.

Два мальчика отправились кататься на велосипедах, но перестали выходить на связь.

«Позднее их одежду обнаружили на берегу пруда в Рославле. Тела вытащили специалисты», - передали в министерстве.

В тульском поселке Рублево-Медвенский утонул 14-летний подросток. Водолазы вытащили его тело из воды в месте, необорудованном для купания.

Всего на акваториях страны за сутки спасатели зарегистрировали 35 происшествий. Погибли 30 человек.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Ранее купание в российских водоемах закончилось смертью для 40 человек , в том числе двоих детей.

В конце июля очевидцы нашли на берегу Амура возле села Гродеково тело девочки. Предположительно, она отдыхала с отцом и двоюродным братом на реке Зея и вместе с ними пропала без вести.

Спасатели напоминали: запрещено заплывать за буйки , нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Плавать можно только в специально оборудованных местах. Дети должны купаться только под присмотром взрослых.

Дети Россия Водоемы
28 июля 2024, 03:14
Скончался сотрудник МЧС, спасавший людей из ямы с кипятком в Твери
Пресс-служба МЧС
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В ночь на 27 июля в петербургской больнице скончался сотрудник МЧС Кирилл Старостенко, спасавший людей из упавшего в яму с кипятком автомобиля в Твери. Спасатель получил серьезные ожоги, врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. О смерти своего сотрудника МЧС сообщило в Telegram-канале.

ЧП произошло 17 июля на улице Арсения Степанова. В яму с кипятком провалился автомобиль с людьми. Прибывшие спасатели пытались вытащить их, но грунт обвалился под ними, два сотрудника регионального МЧС получили травмы при падении в яму. Начальник караула, 25-летний Кирилл Старостенко упал в кипяток.

«Кириллу было 25 лет, на его счету десятки спасенных жизней. Пожарные МЧС России скорбят о гибели боевого товарища», - написали в Telegram-канале ведомства.

Яма образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали.

Спасатели Больницы МЧС РФ Врачи
28 июля 2024, 00:18
«Как Ноев ковчег». Дом уральца уплыл за полкилометра из-за прорыва дамбы под Челябинском
Freepik
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Большой водяной поток, который пришел в поселок Киолим в Челябинской области после прорыва плотины, унес двухэтажный дом почти на полкилометра. Об этом рассказал очевидец Сергей Щербаков в беседе с РИА «Новости».

Он был на улице, когда услышал сильный шум, похожий на звук водопада. Через несколько минут после этого показалась вода, стремительно движущуюся в сторону населенного пункта.

«Вода начала поступать очень стремительно, очень шумно, сметая буквально все на своем пути. Поплыли машины, все, что плавает, все поплыло», - объяснил Щербаков.

Появившийся поток добрался до дома Сергея. Внутри жилища находились его жена и два ребенка - девяти и 10 лет. В какой-то момент течение подняло дом и унесло «метров на 350-400».

«У нас простой каркасный домик на фермерском хозяйстве для проживания <…> Дом, как Ноев ковчег, поплыл, прошел все кусты, все поле. Задержала его только лесопосадка», - признался очевидец.

Когда здание перестало нести течением, к нему пробрались спасатели, которые эвакуировали семью в Карабаш. По словам Щербакова, двухэтажный дом не разрушился, однако пострадала бытовая техника.

Ранее глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко объяснил, почему прорвало дамбу в Киолимском водохранилище Челябинской области. По его словам, это произошло из-за продолжительных ливней.

Спасатели Дети Челябинская область Семья Машины
27 июля 2024, 21:24
Спасатели потушили пожар, разгоревшийся от падения самолета под Волгоградом
РИА «Новости»
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Возникший из-за падения бомбардировщика Су-34 пожар ликвидировали. Об этом сообщило издание v1.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации ведомства, степной пожар разгорелся в месте падения самолета ВКС России в Серафимовичском районе. Горела сухая трава на площади 15 гектаров. На тушение пожара ушло около трех часов.

По официальной информации, в результате падения самолета и пожара разрушений гражданских объектов и пострадавших нет.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Экипаж воздушного судна катапультировался, полет выполнялся без боекомплекта.

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