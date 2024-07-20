20 июля 2024, 16:36

Пневматики основных опор шасси разорвало у Ан-24 при посадке в Якутии

РИА «Новости»
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Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел у самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Мирного в Якутии. На борту находились 53 человека. В обстоятельствах случившегося разбирается комиссия Росавиации, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В Мирный Ан-24 прилетел около 08:00 20 июля из Ленска. Во время посадки у воздушного судна разрушились несколько пневматиков основных опор шасси.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 49 пассажиров. Никто из них не пострадал, подчеркнул Кореняко.

После ЧП Ан-24 отбуксировали на стоянку. С 08:40 до 09:10 аэропорт закрывали на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, в этот период уходов воздушных судов, летевших в Мирный, на запасные аэродромы не было.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», - подчеркнул Кореняко.

Ключевой целью расследования он назвал установление причин случившегося и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Также в обстоятельствах ЧП разбирается якутский следственный отдел на транспорте, заявили в Восточном МСУТ СК. Проверку проводят по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиация Якутия
20 июля 2024, 15:37
«Хотите, наденьте на меня наручники». Мэр Краснодара вышел к бастующим
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Оставшимся без водоснабжения и электроэнергии жителям Краснодара привезут техническую и питьевую воду, подвоз будет проходить до окончания ремонтно-восстановительных работ. Об этом на встрече с бастующими жильцами некоторых жилищных комплексов заявил мэр города Евгений Наумов.

Жители этих домов остались практически на сутки без воды и электричества, уточнило РИА «Новости». Поэтому вышли и перекрыли движение, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Нахожусь сейчас на улице Краеведа Соловьева, где люди остались без воды и света из-за аварии на электросетях. Ведутся работы по устранению аварии, новый кабель к домам тянут параллельно. Обеспечили подвоз питьевой и технической воды к домам по Крузенштерна, 6, и Краеведа Соловьева, 6. Он будет продолжаться до восстановления электроснабжения и конца ремонтных работ», - написал мэр в Telegram-канале.

На встрече с жильцами Наумов пообещал, что останется с ними до момента завершения работ, отметил Telegram-канал Baza.

«Хотите, если вам так будет спокойнее, привяжите меня наручниками к столбу. Я буду с вами здесь, пока не включат электроснабжение в вашем районе», - сказал он.

Ранее стало известно, что в Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий.

Краснодар Электричество
20 июля 2024, 14:19
Два пассажирских автобуса столкнулись в Ижевске, есть пострадавшие
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В результате столкновения двух автобусов в Ижевске пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла рано утром 20 июля на Удмуртской улице. Водитель МАЗ 1984 года рождения наехал на опору линий электропередачи и столкнулся с еще одним автобусом под управлением мужчины 1979 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В больницу с травмами отвезли шестерых пассажиров из автобуса виновника аварии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Днем ранее в Саратове произошло тройное ДТП , в которое попали троллейбус, грузовой автомобиль и легковушка. Всего в аварии пострадали 11 человек.

Кроме того, три человека пострадали и двое погибли в аварии с участием легковушки и «Газели» на трассе М-2 в Подольске.

ДТП Автобусы
20 июля 2024, 13:16
Разбор завалов на месте взрыва насосной станции в Волгограде завершили
РИА «Новости»
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Количество погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка СК сообщил ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в момент детонации газовоздушной смеси на станции находились пять человек, которые занимались установкой дополнительной вытяжной системы. Тела начальника смены и газосварщика нашли в первые часы после происшествия.

В ходе разбора завалов с 11 по 13 июля обнаружили останки двух слесарей-ремонтников. Сегодня стало известно, что специалисты нашли труп коллеги погибших.

Взрыв на газонасосной станции Волгограда прогремел 6 июля. Причиной детонации стала сварочная работа в помещении, где скопился углекислый газ и сероводород. Погибшие по приказу главного инженера компании-владельца занимались установкой системы по отведению смеси в воздухе.

Взрыв разрушил кровлю, стены и перекрытия помещения. Разбор завалов проходил в сложных условиях, потому что глубина помещения станции составляет 15 метров от уровня земли.

Обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц стал главный инженер. Суд отправил его под домашний арест до 6 сентября.

В ведомстве уточнили, что поиски на месте детонации и разбор завалов завершился.

«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены», - заявили в пресс-службе волгоградского СК.

Взрывы Россия Следственный комитет России
20 июля 2024, 12:40
Одиноких голодных детей обнаружили на востоке Москвы
РИА «Новости»
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С заявлением в экстренные службы обратилась жительница Москвы. Она утверждает, что двое голодных детей заперты в квартире на востоке столицы, сообщил источник 360.ru.

Проходя мимо дома 11 на Святоозерской улице, женщина увидела, что в окно квартиры на втором этаже выглядывают дети, предположительно, трех и пяти лет.

На вопрос о местонахождении матери дети ответили, что та ушла. Заявительница сделала вывод, что дети голодные, и обратились за помощью по телефону 102. На месте работают правоохранители, угрозы падения детей из окна нет.

Прибывшие к дому спасатели начали устанавливать лестницу, чтобы попасть в квартиру. Когда они проникли в помещение, выяснилось, что дети действительно находятся без взрослых.

Ранее в Словакии в раскаленном от жары автомобиле умер оставленный в одиночестве родителями трехлетний ребенок. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

Дети Москва

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