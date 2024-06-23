Пляжи на южном побережье Крыма закрыли из-за аварии на коллекторе

Читайте нас в:

Правоохранительные органы Ставропольского края приняли дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в регионе на фоне введения режима контртеррористической операции в соседнем Дагестане. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в крае спокойная.

«От ставропольцев выражаю соболезнования родным невинных жертв бесчеловечной атаки в. Преступники напали на сотрудников полиции, на храмы двух конфессий. Скорбим по погибшим, желаем выздоровления раненым», - написал Владимиров.

Глава Ставропольского края добавил, что организаторы и исполнители нападений ответят за свои преступления перед законом. Владимиров отметил, что бандитам не удастся разобщить и подорвать единство россиян.

Вооруженные боевики устроили нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Кроме того, они устроили перестрелку с сотрудниками полиции.

Жертвами стрельбы стали восемь сотрудников правоохранительных органов, среди них начальник отдела полиции города Дагестанские Огни , получивший смертельное ранение. Кроме того боевики зарезали священника православной церкви и охранника одного из храмов.

Дагестанские силовики в ходе действующей в регионе контртеррористической операции ликвидировали четырех боевиков. Бои на улицах населенных пунктов Дагестана продолжились.