Площадь пожара во Фрязине выросла до 4,5 тысячи квадратных метров
Площадь распространения пожара во Фрязине достигла 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.
К месту происшествия направили второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
Пожар вспыхнул в восьмиэтажном здании в промышленной зоне на Заводском проезде. На месте работают более 100 спасателей, применяя около 40 спецмашин. Плотное задымление осложняет тушение. При пожаре погибли два человека. Есть пострадавшие, один из них в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К медикам обратились двое огнеборцев, отравившихся угарным газом. От госпитализации они отказались, угрозы их жизни нет.