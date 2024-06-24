Площадь пожара во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Более 100 специалистов и 40 единиц техники работают на пожаре во Фрязино», - добавили в ведомстве.
По данным МЧС, к месту происшествия направили вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на место прибыли восемь расчетов МЧС. Спасатели смогли эвакуировать одного человека. Тушение огня осложнили плотное задымление и высокая температура. Пожару присвоили третий ранг сложности.