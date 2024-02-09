Площадь пожара в жилом доме на севере Москвы выросла до 4000 квадратных метров
Площадь пожара в Москве у станции метро «Аэропорт» составила четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Как отметили в дептрансе, движение по улице Черняховского в столице перекрыли.
На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, к тушению собираются привлечь авиацию МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.
Кадры с пожаром опубликовало РИА «Новости». На них видно, как большие клубы дыма поднялись вверх, а по крыше дома разгорелись яркие языки пламени. Рядом стоят полицейские машины и техника спасателей.
Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности. Как отметил Telegram-канал Shot , чердак горящего дома обрушился. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия слышен сильный и едкий запах дыма. Пепел стал оседать на крышах машин.