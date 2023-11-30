Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 1500 «квадратов»

Огонь охватил вещевой рынок «Темерник». Группировку задействованных в тушении сил и средств увеличили в два раза. На месте работают 113 человек и 33 единицы техники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пламя распространилось на тысячу «квадратов». Сотрудники МЧС заявляли, что к ликвидации пожара привлекли 61 специалиста и 17 единиц техники.

До этого огонь охватил склад в Московской области. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 78 человек и 26 спецмашин.