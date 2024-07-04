04 июля 2024, 15:52

Площадь пожара в Одинцове возросла до 1600 квадратных метров

РИА «Новости»
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Площадь пожара на складе с деревянными паллетами в подмосковном поселке Новоивановское возросла до 1600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

«Предварительно, пострадавших нет. Люди своевременно эвакуированы», - уточнили в ведомстве.

Помимо паллетов, загорелись частный дом и обшивка торгового центра , находящегося рядом. Тушение, рассказали 360.ru в МЧС, осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой, установившейся в регионе.

Накануне в Кубинке возле железнодорожной станции взорвался и полностью сгорел ларек с шаурмой. По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон. Пострадал один человек.

Одинцово Пожары
04 июля 2024, 16:40
Лавина накрыла мать с дочерью на прогулке по экотропе в Сочи
Телеканал «360»
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Девушку и ее мать накрыло лавиной во время прогулки по экотропе «Альпийские луга» в Сочи. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, тяжелейшие травмы получила только дочь - ее ударило ледяной глыбой, отбросив на несколько метров. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли - через несколько часов она умерла.

У матери девушки выявили небольшие царапины, добавил источник Shot. По его словам, погибшей было 29 лет. Она работала в кофейне в Красной Поляне. Похороны прошли в ее родном Азове.

Официально данные о случившемся пока не комментировали.

Сочи
04 июля 2024, 16:04
Пожарные получили тепловые удары во время тушения возгорания в Немчиновке
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Несколько пожарных получили тепловые удары при тушении пожара в подмосковной Немчиновке, где горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка ТЦ. Об этом сообщил источник 360.ru.

Площадь пожара, по данным МЧС, возросла до 1600 квадратных метров. Тушение осложнила аномально жаркая погода и высокая горючесть материалов на складе.

Людей своевременно эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В прокуратуре Московской области сообщили, что возгорание локализовали на указанной площади. Огонь также уничтожил два частных дома, повреждения получил фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания.

Одинцово Пожары МЧС РФ
04 июля 2024, 15:23
Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО предъявили еще два обвинения
РИА «Новости»
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Даниилу Камневу, выжившему при захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, предъявили новые обвинения. Ему вменили побег из-под стражи и дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

«Камнев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 („Захват заложников“), частью 3 статьи 313 („Побег из-под стражи“), частью 3 статьи 321 („Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества“) УК РФ», - указали в суде.

Ранее адвокат сообщил , что Камнева тяжело ранили во время штурма, он попал в больницу.

После попытки захвата заложников в ростовском СИЗО ужесточили условия содержания , в частности, забрали из камер вентиляторы.

СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
04 июля 2024, 15:15
Ребенок выпал с восьмого этажа и выжил в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома на улице Черкасова. Ребенок выжил, за его жизнь борются врачи, сообщила «Фонтанка».

Около 15:00 3 июля в полицию позвонила женщина и сообщила, что к ней под окно упал ребенок с москитной сеткой. Мальчика госпитализировали с повреждением внутренних органов и переломами, его состояние оценили как тяжелое.

Мать ребенка, живущая вместе с ним на восьмом этаже, рассказала, что ненадолго отошла в туалет, а ее сын в это время отправился на кухню, чтобы взять печенье. Вернувшись, женщина обнаружила, что на окне нет москитной сетки, а сын не откликается на зов.

По факту случившегося правоохранители начали проверку.

В субботу в Москве двое детей выпали из окон домов на одной и той же улице с разницей в несколько часов.

Санкт-Петербург Дети

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