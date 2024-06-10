Площадь пожара в московском автосалоне выросла до 200 «квадратов»
Площадь пожара в автосалоне в Москве выросла до 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В распоряжении 360.ru оказалось очередное видео с места происшествия.
Судя по кадрам, от места пожара поднимается густой темно-серый дым. В разные стороны летит пепел.
В МЧС отметили, что тушение продолжается.
Одноэтажное здание вспыхнуло ранним утром 10 июня на улице Башиловской. Экстренные службы получили сигнал около 05:40. Поначалу площадь распространения огня достигала 50 квадратных метров, горели стены и крыша. Предварительно, пострадавших нет.
Позже пожар продолжил распространяться. Как рассказал источник 360.ru, к работе на месте пожара решили привлечь вертолет. Воду для тушения с воздуха планировали брать из Большого Садового пруда.