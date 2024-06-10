Площадь пожара в московском автосалоне выросла до 200 «квадратов»

Аэропорт Казани утром 10 июня приостановил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По информации Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Прием и отправку авиарейсов приостановили с 08:02 по московскому времени. Кореняко назвал обеспечение безопасности полетов главным приоритетом и подтвердил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

По данным Telegram-канала Baza , закрытие гавани произошло из-за угрозы воздушной атаки.

Ранее международный аэропорт Сочи продолжил работать, несмотря на сложные погодные условия. В регионе прошли сильные дожди, был порывистый ветер. Непогода не приводила к размытию дорог, оползням или другим экстренным ситуациям, поэтому воздушная гавань работала в штатном режиме.