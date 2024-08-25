25 августа 2024, 23:47

Площадь пожара в Крыму выросла до 45 гектаров

РИА «Новости»
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Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 гектаров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. К тушению привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России», - уточнили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил , что из-за пожара в горно-лесной местности в районе поселка городского типа Орджоникидзе приняли решение об эвакуации около 100 жителей СНТ «Рассвет». Некоторых людей вывезут на автобусах, часть самостоятельно покинет территорию.

Также Аксенов заявил о риске распространения огня на территорию СНТ «Волна». Сотрудники спецслужб прикладывают все усилия, чтобы не допустить продвижение пожара.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с разрушительным пожаром в Крыму. На кадрах видно, что пламя расползлось на несколько километров.

Пожары МЧС РФ Крым Россия Эвакуации Сергей Аксенов
25 августа 2024, 23:48
Пропавшая во время шторма новороссийка приплыла обратно через 3,5 часа
Freepik
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Женщина, пропавшая в штормовом море в Новороссийске, оказалась профессиональной пловчихой и выплыла. Об этом сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в беседе с РИА «Новости».

«Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха», - заявил он.

Он отметил, что к спасателям после исчезновения новороссийски обратились спустя полтора часа. Ее хотели начать искать, как только погодные условия улучшатся. Всего женщина пробыла в воде 3,5 часа.

До этого в СМИ появились данные о женщине, которая спрыгнула с мостика в воду, после чего ее унесло в море.

Ранее житель Новороссийска рассказал 360.ru, что город погряз в мусоре. По его словам, проблемы с отходами возникли после пожара на полигоне. Оператор «ЭкоЮг» больше не вывозит мусор с городских площадок.

Спасатели Шторм Женщины
25 августа 2024, 12:26
«Заперся в квартире». Выбросивший жену с ребенком из окна москвич не пускал полицию
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Житель Москвы, которого подозревают в двойном убийстве в Лефортове, не впускал в квартиру правоохранителей. О его задержании сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там уточнили, что утром 25 августа очевидцы обратились в полицию, заявив о падение женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице. На вызов сразу же выехал патруль.

«Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка», - уточнили в ведомстве.

Сотрудникам полиции и Росгвардии совместными усилиями удалось проникнуть в жилище и задержать 39-летнего подозреваемого. Вскоре его отвезут на допрос к следователям.

В распоряжении 360.ru появилось видео, на котором задержанного москвича погрузили в полицейскую машину. На кадрах также видно, что во дворе работают правоохранители.

Задержания Убийства Москва
25 августа 2024, 05:06
Стало известно, что случилось с пятилетним мальчиком, пропавшим в Забайкалье
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Пятилетнего мальчика, пропавшего 20 августа в селе Мангут Забайкальского края, нашли утром мертвым. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Сегодня утром тело пятилетнего мальчика <…> было обнаружено местным жителем в протоке реки Онон на территории заброшенного приусадебного участка», - написали в публикации министерства.

На место ЧП прибыли следователи и полицейские.

Как ранее сообщал Aif.ru , мальчик исчез по дороге из гостей. Мама ребенка обратилась к правоохранителям. Его искали добровольцы, администрация и спасатели.

Ранее в Приморье нашли тело другого ребенка. Семилетний мальчик пропал во время отдыха с семьей в поселке Дунай. Взрослые следили за ним, но в какой-то момент упустили из виду. В итоге несовершеннолетнего начали искать, его труп обнаружили у берега в соседнем районе.

Спасатели Дети Россия Реки
24 августа 2024, 23:06
Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье
РИА «Новости»
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Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, он свел счеты с жизнью после конфликта с местными авторитетами. Тело мужчины обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа. Предсмертной записки он не оставил.

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