Площадь пожара в Крыму выросла до 45 гектаров

«На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. К тушению привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России», - уточнили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил , что из-за пожара в горно-лесной местности в районе поселка городского типа Орджоникидзе приняли решение об эвакуации около 100 жителей СНТ «Рассвет». Некоторых людей вывезут на автобусах, часть самостоятельно покинет территорию.

Также Аксенов заявил о риске распространения огня на территорию СНТ «Волна». Сотрудники спецслужб прикладывают все усилия, чтобы не допустить продвижение пожара.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с разрушительным пожаром в Крыму. На кадрах видно, что пламя расползлось на несколько километров.