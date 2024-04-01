Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4,5 тысячи квадратных метров

До этого сообщалось, что огонь охватил четыре тысячи «квадратов» кровли цеха. Обрушение произошло на 300 квадратных метрах. До прибытия спасателей на улицу самостоятельно вышли 15 человек.

«На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», - добавили в ведомстве.

Крупный пожар вспыхнул 1 апреля на улице Машиностроителей. Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, столб серного дыма поднялся с территории «Уралмашзавода», но в предприятии эти сведения не подтвердили.

Накануне вечером огонь охватил двухэтажное здание на Лесопарковой улице в Рязани. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь удалось потушить.