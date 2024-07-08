Площадь пожара в бухте Инал под Геленджиком выросла до гектара

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в Джубгском лесничестве и Лермонтовском участковом лесничестве. Почти 80 сотрудников РСЧС прибыли на 12 спецмашинах для тушения возгорания.

Накануне площадь полыхающей сухой травы в бухте Инал составляла примерно три тысячи квадратных метров. Угрозы, что пламя перекинется на жилые дома, не было.

Спустя какое-то время огонь распространился уже на площади в шесть тысяч квадратных метров. Специалисты начали эвакуировать людей из ближайших баз отдыха. Лес мог загореться из-за действий туристов , которые выпустили сигнальные ракеты.