Площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 га

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В ведомстве уточнили, что прибывшие на место 160 специалистов на 40 спецмашинах пытаются справиться с огнем. К ликвидации пожара также подключили спасательную авиацию. Вертолеты сбросили 30 тонн воды.

Пожар также затронул территорию базы отдыха. Администрации пришлось экстренно эвакуировать 220 человек, включая 40 детей. О пострадавших информации не поступало.

До этого в Крыму в Судаке примерно 200 спасателей ликвидировали природный пожар, площадь которого составила 15 гектаров. Полыхающий лес тушили в том числе с помощью вертолетов МЧС.