Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 800 «квадратов», пострадали пятеро

«Пострадали пять человек», - уточнил источник в оперативных службах.

До этого стало известно, что огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской.

Ранее сообщалось, что за помощью после пожара в здании на Электрозаводской улице обратились восемь человек. Из них четыре госпитализировали.

ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало процессуальную проверку.