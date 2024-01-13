13 января 2024, 09:24

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах достигла 50 тысяч «квадратов»

Соцсети
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Площадь пожара в складском комплексе под Петербургом составила 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям 13 января в 07:42. Сначала на складе размером 350 на 320 метров и высотой 20 метров огонь охватил тысячу «квадратов», ранг пожара повысили до № 2.

Спустя час пламя распространилось на 50 тысяч квадратных метров. Спасатели тушат огонь по рангу сложности № 4.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - передали в пресс-службе.

На месте происшествия работают 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России. Информация о причинах возгорания пока неизвестна.

Ранее в Wildberries подтвердили , что пожар начался на ее складе в Шушарах. Людей из здания эвакуировали, уточнили в компании. Масштаб ущерба уточняется, покупателям пообещали вернуть деньги за утраченные товары, а продавцам компенсировать ущерб.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Россия Маркетплейсы
13 января 2024, 09:00
Крупный пожар начался на складе Wildberries в Петербурге
Соцсети
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В Пушкинском районе Петербурга 13 января начался крупный пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло в складском комплексе на Московское шоссе. Вспыхнуло помещение размером 350 на 320 метров, огонь распространился на тысячу квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - передали в МЧС.

На месте работают 83 специалиста и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, горит склад Wildberries. Персонал покидает здание. Люди переживают, но паники нет. Позже РИА «Новости» тоже сообщило, что Wildberries подтвердил возгорание своего склада.

Ранее крупный пожар произошел на складе автозапчастей в Магадане. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 спасателей.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
13 января 2024, 05:45
Житель Новосибирска выпил бутылку водки перед удалением зуба и попал в больницу
Freepik
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Жителя Новосибирска госпитализировали после удаления зуба. Об этом сообщили специалисты ГБР АБ «Гвардия» в соцсети «Вконтакте».

Происшествие случилось днем 11 января. В стоматологическом отделении поликлиники № 19 сработал тревожный сигнал и в медучреждение вызвали охранников. Их помощь понадобилась, когда один из пациентов после удаления зуба вышел на улицу и лег на снег.

Как выяснили врачи, 50-летний новосибирец панически боялся стоматологов. Однако дикая боль, мучившая его уже несколько дней, все-таки заставила мужчину обратиться за помощью. В больнице ему объяснили, что зуб придется удалить.

Горожанин согласился, но перед процедурой решил принять спиртного для храбрости. В итоге пациент выпил целую бутылку водки. Будучи в нетрезвом состоянии, он направился в поликлинику. Операцию провели без анестезии, врач отказался вводить ее из-за алкоголя в крови.

После процедуры стресс и спиртное негативно повлияли на состояние мужчины, поэтому ему стало плохо. В итоге пациента госпитализировали.

Ранее жительница Новосибирска умерла после удаления зуба у платного стоматолога.

Больницы Врачи Поликлиники
12 января 2024, 23:31
Сотрудники МЧС спасли четырех заблудившихся подростков на Алтае
Unsplash
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Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда нашли четырех заблудившихся в горах подростков, сообщил Telegram-канал МЧС. Всех пострадавших передали врачам.

Спасатели получили звонок от группы подростков в возрасте 12-13 лет, отправившихся на прогулку по горе Тугая в нескольких километрах от Горно-Алтайска: на ней находится популярная горнолыжная база. Дети заблудились и начали замерзать: температура днем опускалась до -21 градуса. Один из них не смог самостоятельно идти дальше.

Сотрудники МЧС обследовали пять километров тропы и нашли всех заблудившихся. Подросткам помогли спуститься с горы, снизу их ждали сотрудники скорой помощи и полиции. Для транспортировки одного из мальчиков понадобились сани-носилки, у него обнаружили признаки обморожения.

В лесах Подмосковья в прошедшем году заблудились около 1,7 тысячи человек. Почти 700 из них смогли выбраться самостоятельно благодаря работе диспетчеров Системы-112. В поисково-спасательных операциях участвовали отряды «Лиза Алерт», сотрудники МЧС и «Мособлпожспас».

Спасатели Дети
12 января 2024, 23:25
Люди в масках увезли свердловского экс-силовика, который рассказал о трупах в чужой могиле
Freepik
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Вооруженные люди в масках увезли из дома в Свердловской области экс-участкового Юрия Золотко, который ранее обратился в Следственный комитет из-за трех спрятанных тел в чужой могиле. Об этом сообщила его супруга Кристина в беседе с E1.ru.

«Ворвались два человека в штатском и трое в масках с автоматами. Как будто опасного преступника приехали забирать. Они сказали Юрию, что они следователи и что возбуждено уголовное дело. Все это на глазах у маленького ребенка», - рассказала жена мужчины.

По ее словам, неизвестные «гости» не показали подтверждающих документов. Куда именно увезли главу семейства, тоже неизвестно.

История продолжается еще с начала декабря прошлого года. Рабочие случайно обнаружили три трупа, когда копали могилу для покойницы. После находки они обратились в полицию, но там якобы попросили закопать тела еще глубже. Золотко обратился в СК и заявил, что его руководство скрывало случившееся. Потом мужчину уволили. По предварительной информации, против него возбудили уголовное дело.

Ранее два трупа нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах. Причину смерти двух людей не раскрыли.

Уголовное дело Мужчины

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