Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах достигла 50 тысяч «квадратов»

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Информация о возгорании поступила спасателям 13 января в 07:42. Сначала на складе размером 350 на 320 метров и высотой 20 метров огонь охватил тысячу «квадратов», ранг пожара повысили до № 2.

Спустя час пламя распространилось на 50 тысяч квадратных метров. Спасатели тушат огонь по рангу сложности № 4.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - передали в пресс-службе.

На месте происшествия работают 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России. Информация о причинах возгорания пока неизвестна.

Ранее в Wildberries подтвердили , что пожар начался на ее складе в Шушарах. Людей из здания эвакуировали, уточнили в компании. Масштаб ущерба уточняется, покупателям пообещали вернуть деньги за утраченные товары, а продавцам компенсировать ущерб.