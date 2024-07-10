Площадь пожара на складе в Волгограде выросла вдвое
Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде возросла вдвое и составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек и 19 единиц техники», - сообщило ведомство.
Ранее стало известно, что возгорание произошло на складе компании, занимающейся переработкой вторсырья. Он находится на Былинной улице в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Накануне в Мурманской области произошел пожар на складе промышленного предприятия, где хранился апатит-нефелиновый концентрат. При возгорании никто не пострадал.