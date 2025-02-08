08 февраля 2025, 19:20

Площадь пожара на Электрозаводе выросла втрое

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Огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской. Очевидица происшествия рассказала редакции, что пожар начался во втором корпусе Электрозавода. Что именно загорелось, пока неизвестно.

Причиной пожара на востоке Москвы могло стать короткое замыкание. Об этом сообщали источники прессы в силовых структурах, однако такая информация официально еще не подтверждалась.

Пожары Москва
08 февраля 2025, 19:39
Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 800 «квадратов», пострадали пятеро
360.ru
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Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве составляет порядка 800 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Пострадали пять человек», - уточнил источник в оперативных службах.

До этого стало известно, что огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской.

Ранее сообщалось, что за помощью после пожара в здании на Электрозаводской улице обратились восемь человек. Из них четыре госпитализировали.

ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало процессуальную проверку.

Пожары МЧС РФ Москва
08 февраля 2025, 19:10
Стала известна предварительная причина пожара на востоке Москвы
360.ru
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Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве составляет около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 90 человек.

К месту происшествия прибыло большое количество пожарной техники, дежурят «скорые». Четырех человек отправили в больницу с отравлением продуктами горения. По факту пожара организовали доследственную проверку.

По данным источника 360.ru, пожар тушат по четвертому рангу сложности. В здании располагается танцевальная студия.

Пожары Москва
08 февраля 2025, 19:06
Площадь пожара на Электрозаводе увеличилась до 100 «квадратов»
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Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве составляет порядка 100 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из здания Электрозавода эвакуировали более 90 человек. Из них порядка 30 помог спасти тренер, работающий в спортивном центре, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва ».

Мужчина находился на пятом этаже вместе с детьми. Он принес лестницу и спустился по ней вместе с другими.

«Мы нашли какую-то пожарную лестницу в здании, принесли ее в менее задымленное помещение и по ней спустились, там метров 20 было», - рассказал тренер.

Пожар вспыхнул в здании вечером, на месте продолжают работать огнеборцы. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Пожары Москва
08 февраля 2025, 18:28
Сотрудники МЧС спасли из горящей танцевальной студии в Москве 44 человека
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Более 40 человек спасатели эвакуировали из горящего здания на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС отправило дополнительные силы для ликвидации крупного пожара. Всего из здания спасли 44 человека.

«На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники», - отметили в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. По данным источник 360.ru, ранг пожара повысили до четвертого. В здании располагается танцевальная студия.

Пожары Москва

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