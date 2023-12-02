Площадь пожара на авторынке в Татарстане увеличилась почти до 7 тысяч «квадратов»

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«Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники», - заявили в ведомстве.

Возгорание произошло 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Загорелось два павильона. Сначала пламя охватило 1500 квадратных метров, но огонь быстро распространялся по площади. Позже появилось сообщение о 2500 «квадратов».

К месту происшествия выехал заместитель прокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко. Специалисты узнают причину произошедшего и оценят соблюдение пожарной техники безопасности. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, при наличии оснований примут меры.

Два дня назад, 30 ноября, случился другой крупный пожар. В Ростове-на-Дону загорелся рынок «Темерник». Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров. на следующий день, утром, пламя потушили.