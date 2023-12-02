02 декабря 2023, 20:34

Площадь пожара на авторынке в Татарстан увеличилась до 2500 «квадратов»

Читайте нас в: Google Новости

Огонь на авторынке в Набережных Челнах распространился на 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в Набережных Челнах загорелась гостиница Kamarooms. Там вспыхнула кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуировали 72 человек.

«В Набережных Челнах площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров», - передали в министерстве.

Возгорание произошло 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Сначала огонь охватил 1500 квадратов, но пламя быстро распространяется. Как сообщали в МЧС, горят торговые павильоны, их тушат 56 спасателей на 16 машинах. К месту ЧП выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.


Пожары Татарстан МЧС РФ
02 декабря 2023, 21:30
Площадь пожара на авторынке в Татарстане увеличилась почти до 7 тысяч «квадратов»
Читайте нас в: Google Новости
Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах выросла до 6800 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники», - заявили в ведомстве.

Возгорание произошло 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Загорелось два павильона. Сначала пламя охватило 1500 квадратных метров, но огонь быстро распространялся по площади. Позже появилось сообщение о 2500 «квадратов».

К месту происшествия выехал заместитель прокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко. Специалисты узнают причину произошедшего и оценят соблюдение пожарной техники безопасности. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, при наличии оснований примут меры.

Два дня назад, 30 ноября, случился другой крупный пожар. В Ростове-на-Дону загорелся рынок «Темерник». Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров. на следующий день, утром, пламя потушили.

Пожары Татарстан МЧС РФ
02 декабря 2023, 19:33
Детей спасли из горящей квартиры в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пожар произошел в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360». В помещении оказались заблокированы дети.

С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице начал валить густой черный дым. В горящей квартире оказались заблокированы дети. Пожарным удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей. Их передали бригаде скорой помощи.

Уточняется, что пожарная машина не могла подъехать к дому, поэтому огнеборцы использовали автоматическую лестницу. Спасатели потушили огонь. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Накануне в Балашихе загорелся шиномонтаж. По данным очевидцев, огонь полыхал около получаса. На место ЧП приехали минимум пять пожарных машин и скорая помощь.

Пожары Москва 2023
02 декабря 2023, 19:02
Украинские ракеты сбили над акваторией Азовского моря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские ракеты С-200 над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Украины удалось пресечь около 18:00. ВСУ запустили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.

«Украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», - сообщили в ведомстве.

Такие же снаряды средства ПВО уничтожили 26 ноября около 11:00. Перед этим Украина попыталась массово атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами. Сначала системы ПВО сбили 11 дронов, затем - еще девять.

Накануне российские военные ликвидировали центр подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области. ВС РФ также уничтожили склад авиационных средств поражения.

Ракеты Украина ПВО
02 декабря 2023, 19:01
Система ПВО сработала над Краснодаром
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов. Как сообщил Telegram-канал Shot, в городе работает система ПВО.

Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов. Как сообщил Telegram-канал Shot , в городе работает система ПВО.

«Очень громкие хлопки в небе слышали жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа», - отметили журналисты.

Они также рассказали, что видели яркие вспышки в небе.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО уничтожили украинские зенитные ракеты С-200 над акваторией Азовского моря. Боеприпасы были переоборудованы для поражения наземных целей.

Ранее ВСУ обстреляли два района Донецка. Один из поселков они атаковали с помощью дрона, сбросив с него боеприпас. Позже стало известно о двух пострадавших.

Краснодар Россия

Новости по теме