14 июля 2024, 18:06

Площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась

Пресс-служба МЧС
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Крупный лесной пожар рядом с Новороссийском продолжают тушить, в ликвидации участвуют более 200 специалистов и 48 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, огонь в Краснодарском крае распространился на территории площадью в 28 гектаров. В труднодоступных районах огнеборцы тушат пожар с помощью ранцевых огнетушителей.

Губернатор Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе ввели режим ЧС. Из-за лесных пожаров с баз отдыха эвакуировали порядка 500 человек. По его словам, изначально огонь вспыхнул в поселке Дюрсо. Позже пожар распространился на территории неподалеку от баз отдыха «Моряк» и «Романтик».

Ранее сотрудники МЧС потушили огонь в горно-лесной местности вблизи Судака. Для ликвидации пожара спасатели использовали вертолет.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Краснодарский край
14 июля 2024, 18:43
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Воронежской области
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По ее информации, опрокинулись девять вагонов с зерном. Несмотря на ЧП, в движении поездов не возникло задержек.

Прокуратура начала выяснять причины и обстоятельства аварии.

В июне похожая ситуация произошла на Урале - в Орском районе перевернулись три грузовых вагона. Состав сошел с рельсов на станции Западная в Новотроицке. Поезд перевозил цемент, вагоны опрокинулись во время маневровых работ на путях необщего пользования.

Ранее движение поездов перекрывали в Амурской области. На перегоне Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 29 вагонов с углем.

Прокуратура РФ Россия Поезда
14 июля 2024, 17:58
Полицейские вычислили пожарившую сосиски на Вечном огне в Рузе девочку-подростка
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Полицейские выяснили, кто пожарил сосиски на Вечном огне в Рузе. Злоумышленницей оказалась 14-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Она опрошена в присутствии законных представителей и поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел», - сообщили в полиции.

Юная злоумышленница устроила пикник вместе с друзьями. Делом заинтересовалась местная прокуратура. Началась проверка в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Правоохранители выяснят, как родители подростков справляются со своим обязанностями.

Ранее на Сахалине девятиклассница в компании подруги прикурила сигарету от Вечного огня. Видео с девушками опубликовали соцсети, им заинтересовались следователи.

Соцсети Памятники Видео Россия Полиция Руза Великая Отечественная война
14 июля 2024, 17:48
Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали
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Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Потасовка произошла на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. По горячим следам правоохранители задержали первых четырех участников конфликта.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта», - сообщили в МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на Комендантском проспекте. Неизвестные открыли огонь недалеко от ЖК «Чистое небо».

Санкт-Петербург Стрельба Полиция
14 июля 2024, 17:29
Аэропорт Шереметьево введет временные ограничения на взлет и посадку
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Аэропорт Шереметьево 14 июля после 17:00 ограничит взлет и посадку самолетов из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

По данным компании, ближайшие сутки в Москве прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Расписание сдвинут, чтобы избежать скопления самолетов в зоне ожидания.

Компания проинформирует пассажиров об изменениях и бесплатно переоформит транзитных путешественников на ближайшие рейсы. Прибывшим в аэропорт путешественником предоставят обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, добавили в пресс-службе.

Самолеты Погода Аэропорт Шереметьево Москва

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