14 июля 2024, 19:19

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров

РИА «Новости»
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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

«Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров», - отметили в министерстве.

Возгорание произошло в лесном массиве. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха «Голубая волна». В тушении задействовали 220 человек и почти 50 единиц техники. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. По данным краевого Главного управления МЧС, с места ЧП эвакуировали 500 человек.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что огонь в Краснодарском крае распространился на территории площадью в 28 гектаров , и для его тушения пожарные используют ранцевые огнетушители.

Краснодар Лесные пожары МЧС РФ
14 июля 2024, 20:44
Около 50 детей эвакуировали с баз отдыха из-за пожара под Новороссийском
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Пожар в поселке Дюрсо под Новороссийском распространился на территорию трех близлежащих баз отдыха. Об этом уведомила пресс-служба МЧС Кубани

«Из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха „Романтик“, „Моряк“ и „Строитель“. Отдыхающие заранее эвакуированы, всего - 176 человек, из них 48 детей», - уточнили в министерстве.

На территории базы отдыха «Романтик» огонь охватил 11 строений.

Площадь пожара увеличилась до 42 гектаров. В тушении задействовали 220 человек и почти 50 единиц техники. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Отдых Пожары Лесные пожары Краснодарский край
14 июля 2024, 18:43
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Воронежской области
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По ее информации, опрокинулись девять вагонов с зерном. Несмотря на ЧП, в движении поездов не возникло задержек.

Прокуратура начала выяснять причины и обстоятельства аварии.

В июне похожая ситуация произошла на Урале - в Орском районе перевернулись три грузовых вагона. Состав сошел с рельсов на станции Западная в Новотроицке. Поезд перевозил цемент, вагоны опрокинулись во время маневровых работ на путях необщего пользования.

Ранее движение поездов перекрывали в Амурской области. На перегоне Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 29 вагонов с углем.

Прокуратура РФ Россия Поезда
14 июля 2024, 18:06
Площадь лесного пожара в Краснодарском крае увеличилась
Пресс-служба МЧС
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Крупный лесной пожар рядом с Новороссийском продолжают тушить, в ликвидации участвуют более 200 специалистов и 48 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, огонь в Краснодарском крае распространился на территории площадью в 28 гектаров. В труднодоступных районах огнеборцы тушат пожар с помощью ранцевых огнетушителей.

Губернатор Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе ввели режим ЧС. Из-за лесных пожаров с баз отдыха эвакуировали порядка 500 человек. По его словам, изначально огонь вспыхнул в поселке Дюрсо. Позже пожар распространился на территории неподалеку от баз отдыха «Моряк» и «Романтик».

Ранее сотрудники МЧС потушили огонь в горно-лесной местности вблизи Судака. Для ликвидации пожара спасатели использовали вертолет.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ Краснодарский край
14 июля 2024, 17:58
Полицейские вычислили пожарившую сосиски на Вечном огне в Рузе девочку-подростка
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Полицейские выяснили, кто пожарил сосиски на Вечном огне в Рузе. Злоумышленницей оказалась 14-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Она опрошена в присутствии законных представителей и поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел», - сообщили в полиции.

Юная злоумышленница устроила пикник вместе с друзьями. Делом заинтересовалась местная прокуратура. Началась проверка в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Правоохранители выяснят, как родители подростков справляются со своим обязанностями.

Ранее на Сахалине девятиклассница в компании подруги прикурила сигарету от Вечного огня. Видео с девушками опубликовали соцсети, им заинтересовались следователи.

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