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Предположительно, 11 октября в 22:00 (в полночь по московскому времени) футболисты ехали по дороге в Свердловской области на Lada Priora, указали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«На 25 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем „Газель“», - указали в публикации.

В результате аварии Ситников скончался на месте. Остальных находившихся в Lada Priora спортсменов с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выживший Федорочев, который находился за рулем разбившейся машины, сообщил, что едет в больницу и находится в шоковом состоянии.

«Я пока не понимаю, что происходит. Не знаю, какие травмы получил, сейчас еду в больницу. Я плохо все помню. Я был за рулем», - сказал спортсмен.

Он отметил, что вместе с сокомандниками ехал на тренировку. Однако сам момент аварии он не помнит. По словам футболиста, он пришел в сознание только после самого столкновения.

Руководство клуба «Уралец-ТС» известило о ДТП на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня ночью на трассе Пермь - Екатеринбург разбилась машина с четырьмя нашими футболистами», - указали в публикации.

По данным клуба, Кочетов находится в коме. «Уралец-ТС» также выразил слова соболезнования в связи со смертью Евгения Ситникова на 34 году жизни. Он был воспитанником «Амкара» и выступал за клуб во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Ранее в аварию попал нападающий сборной России Владимир Писарский. ДТП произошло на Ново-Садовой улице в Самаре. Сам спортсмен заявил, что не получил травм.