«Плохо помню все». Футболист Федорочев — о ДТП в Прикамье
В ночь на 12 октября четверо футболистов клуба «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила попали в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. В результате ДТП погиб Евгений Ситников, а Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев получили травмы. За рулем машины находился последний из них. Он заявил «360», что практически ничего не помнит о самом моменте столкновения.
Предположительно, 11 октября в 22:00 (в полночь по московскому времени) футболисты ехали по дороге в Свердловской области на Lada Priora, указали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«На 25 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем „Газель“», - указали в публикации.
В результате аварии Ситников скончался на месте. Остальных находившихся в Lada Priora спортсменов с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Правоохранители начали проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Выживший Федорочев, который находился за рулем разбившейся машины, сообщил, что едет в больницу и находится в шоковом состоянии.
«Я пока не понимаю, что происходит. Не знаю, какие травмы получил, сейчас еду в больницу. Я плохо все помню. Я был за рулем», - сказал спортсмен.
Он отметил, что вместе с сокомандниками ехал на тренировку. Однако сам момент аварии он не помнит. По словам футболиста, он пришел в сознание только после самого столкновения.
Руководство клуба «Уралец-ТС» известило о ДТП на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня ночью на трассе Пермь - Екатеринбург разбилась машина с четырьмя нашими футболистами», - указали в публикации.
По данным клуба, Кочетов находится в коме. «Уралец-ТС» также выразил слова соболезнования в связи со смертью Евгения Ситникова на 34 году жизни. Он был воспитанником «Амкара» и выступал за клуб во втором по силе дивизионе чемпионата страны.
Ранее в аварию попал нападающий сборной России Владимир Писарский. ДТП произошло на Ново-Садовой улице в Самаре. Сам спортсмен заявил, что не получил травм.