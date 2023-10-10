Плитка с потолка обрушилась на работников общепита на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы, в районе Ясенево, в здании общепита на Литовском бульваре, плитка обрушилась с потолка. Пострадал один человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, пострадал 25-летний мужчина. У него выявили сильное кровотечение. На место прибыла скорая помощь.
Причины обрушения пока не установили. Другие подробности происшествия пока уточняются.
Ранее плитки упали на голову мужчины в центре Москвы.
Пострадавшему пешеходу 41 год, он уроженец города Усинска в Республике Коми.
Мужчину забрали на скорой. У него обнаружили несколько травм, в том числе сотрясение головного мозга.