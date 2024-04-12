12 апреля 2024, 11:37

Плита весом в 40 кг рухнула с памятника на девочку в Свердловской области

РИА «Новости»
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Трехлетняя девочка пострадала из-за упавшей на нее части памятника в Реже в Свердловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Вечером 5 апреля ребенок находился в центре города с законным представителем. Девочка подошла к памятнику Режевским умельцам - основателям завода. В этот момент на нее рухнула плита с названием монумента, весящая около 40 килограммов.

«В результате у ребенка диагностирован перелом руки», - указали в ведомстве.

После случившегося Режевская городская прокуратура начала доследственную проверку. Сотрудники ведомства выяснят, кто из должностных лиц отвечает за содержание памятника.

Ранее другая девочка из Свердловской области пострадала из-за удара током. Ребенок получил электрический разряд, нажав на кнопку в лифте многоквартирного дома. После происшествия Следственный комитет организовал проверку.

Дети Прокуратура РФ Памятники Свердловская область
12 апреля 2024, 11:56
Вертолет разбился при взлете в Забайкалье
РИА «Новости»
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В Забайкальском крае разбился частный вертолет Robinson R-44. Машина получила серьезные повреждения, но члены экипажа не пострадали. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Крушение произошло в 3,5 километра от города Могоча. При взлете вертолет упал, повредив элементы корпуса и хвостовой части.

«Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщила пресс-служба.

Вертолеты Авиация
12 апреля 2024, 10:43
Мужчина изрезал себе лицо перед нападением на полицейского в Уфе
РИА «Новости»
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Перед нападением на полицейского в Уфе злоумышленник отрезал себе часть щеки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Уфа Мужчины Полиция
12 апреля 2024, 10:29
Крыша многоэтажки загорелась в Перми
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Утром 12 апреля крупный пожар произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Чердынской, 38 в Перми. На место происшествия прибыли расчеты пожарных.

По предварительной информации, на крыше дома производились ремонтные работы. Рабочие заявили, что загорелся пеноплекс, но потушить возгорание своими силами не смогли.

На видео черные клубы дыма поднимаются в небо. В районе Чердынской звучат сирены автомобилей экстренных служб. Информация об эвакуации жильцов дома не поступала.

Накануне в столичном районе Гольяново произошел пожар. На балконе многоэтажки загорелась бумага, брошенная ребенком. В итоге огонь распространился на весь балкон.

Пожары
12 апреля 2024, 09:34
Самолет рейса Сочи — Москва экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари
РИА «Новости»
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В Шереметьево экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Сочи в Москву. Причиной стал запах гари в кабине пилотов. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине запаха гари в кабине пилотов», - указал источник агентства.

Самолет удачно приземлился в 09:19 по московскому времени.

Сочи Самолеты Москва

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