Племянник Сталина умер в Москве

По информации СМИ, признаков насилия на теле не было. Предполагается, что 94-летний мужчина умер своей смертью.

Издание « Московский Комсомолец » уточнило, что Алиллуеву стало плохо около 16:00 в среду, 20 декабря. Его дочь вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину.

Леонид Алиллуев был сыном сестры Надежды Аллилуевой, второй супруги Сталина. С ней он состоял в законном браке с 1919 по 1932 год.