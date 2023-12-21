Племянник Сталина умер в Москве
Тело Леонида Аллилуева, племянника Иосифа Сталина, обнаружили в московской квартире на Котельнической набережной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, признаков насилия на теле не было. Предполагается, что 94-летний мужчина умер своей смертью.
Издание « Московский Комсомолец » уточнило, что Алиллуеву стало плохо около 16:00 в среду, 20 декабря. Его дочь вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину.
Леонид Алиллуев был сыном сестры Надежды Аллилуевой, второй супруги Сталина. С ней он состоял в законном браке с 1919 по 1932 год.