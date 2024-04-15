15 апреля 2024, 22:21

Пластическая операция привела к гибели пациентки в Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Пациентка погибла после пластической операции в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Женщина сделала операцию на животе в «СМ Клинике». После этого ей стало плохо. Она скончалась в медицинском заведении. По мнению врачей, у нее оторвался тромб.

Правоохранительные органы об этом происшествии пока не сообщали. Подробности уточняются.

Самыми востребованными процедурами среди россиянок стали операции по омоложению лица и шеи. Об этом ранее рассказал пластический хирург Юрий Цой. По словам специалиста, подобные процедуры необходимы для восстановления связочного аппарата лица и коррекции его овала. Это может быть сочетание эндоскопической подтяжки лба, эндоскопической подтяжки висков и платизмопластики. Кроме того, большим спросом среди соотечественниц пользуются блефаропластика для улучшения области верхних век и липосакция для устранения избытка жира.

Больницы Врачи Женщины Пластические операции Москва
15 апреля 2024, 22:22
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 716 сантиметров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра поднялся на 85 сантиметров. Об этом сообщили в городской администрации.

По состоянию на 22:00 (20:00 по московскому времени) 15 апреля уровень воды в Тоболе достиг 716 сантиметров. Утром в воскресенье этот показатель составлял 491 сантиметр.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил, что на областной центр идет «колоссальный объем воды» , поэтому жителям нужно срочно эвакуироваться. В вызволении людей с правого берега Кургана задействуют очередную группу спасателей , полицейских и представителей местных властей.

Утром 15 апреля в Кургане вода подступила к жилым домам в районе Смолино. Городская администрация объявила об эвакуации.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область на фоне сложной ситуации с паводками, сообщили «Известия».

Спасатели Курган Курганская область Эвакуации Реки
15 апреля 2024, 21:28
Максимальный паводок спрогнозировали в Илеке с четверга по выходные
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Максимальный паводок спрогнозировали в селе Илек Оренбургской области с четверга по выходные. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, его слова передало РИА «Новости».

«В Илеке мы завтра заканчиваем окончательную подготовку, там объем ожидаемый паводка дает Росгидромет. Профессиональные силы уже сегодня и завтра доперебазируются, потому что мы на конец недели, в четверг, пятницу, в выходные ждем максимальный паводок там», - сказал он.

Глава региона отметил, что в ближайшее время намерен прибыть в Илек.

Ранее Паслер заявил, что на этой неделе начнется активный ремонт дорог в Орске. Специалисты займутся ремонтом трамвайных путей и системы электроснабжения.

За сутки в городе от воды освободилось более 1,4 тысячи жилых домов и 555 приусадебных участков. При этом свыше трех тысяч домов до сих пор подтоплены.

Паводки Дороги Наводнение в Оренбургской области
15 апреля 2024, 20:25
Арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признали законным
Читайте нас в: Google Новости
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Аминчона Исломова*. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, он вместе со своим братом продал террористам автомобиль, на котором они приехали в концертный зал, а после совершения преступления пытались на нем скрыться.

Обвиняемый не согласился с решением суда. Однако апелляционную жалобу адвокатов оставили без удовлетворения. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали 143 человека. В рамках следствия сейчас проходят 11 человек. По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Генпрокуратура РФ Мосгорсуд Теракт в «Крокусе»
15 апреля 2024, 18:49
Бутылка взорвалась в руках шестилетнего ребенка в Марьиной Роще, мальчик пострадал
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Стеклянная бутылка взорвалась в руках шестилетнего ребенка в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще. Как сообщил источник «360», мальчик пострадал.

«Лицо красное. Возможно, аллергическая реакция», - передал источник.

Ожогов мальчик не получил. Взрыв прогремел, когда с сосудом играли двое детей. Обошлось без дальнейшего возгорания. Сейчас с пострадавшим ребенком находится бабушка. Подробности происшествия выясняются.

Ранее четыре ребенка погибли при пожаре в Воскресенске. Возгорание началось в частном доме, пламя охватило 150 квадратных метров здания.

Пожары Дети Взрывы

Новости по теме