Пластическая операция привела к гибели пациентки в Москве

Женщина сделала операцию на животе в «СМ Клинике». После этого ей стало плохо. Она скончалась в медицинском заведении. По мнению врачей, у нее оторвался тромб.

Правоохранительные органы об этом происшествии пока не сообщали. Подробности уточняются.

Самыми востребованными процедурами среди россиянок стали операции по омоложению лица и шеи. Об этом ранее рассказал пластический хирург Юрий Цой. По словам специалиста, подобные процедуры необходимы для восстановления связочного аппарата лица и коррекции его овала. Это может быть сочетание эндоскопической подтяжки лба, эндоскопической подтяжки висков и платизмопластики. Кроме того, большим спросом среди соотечественниц пользуются блефаропластика для улучшения области верхних век и липосакция для устранения избытка жира.