План «Сирена» ввели в Карачаевске после нападения на полицейских

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В ночь на 22 апреля в Карачаевске преступники напали на наряд группы быстрого реагирования МВД. В результате погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин, сообщил Темрезов.

По его словам, третий полицейский получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в больнице.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД по КЧР, а также желаю скорейшего выздоровления раненому сотруднику», - добавил глава республики.

Он подчеркнул, что их родным окажут помощь.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским.