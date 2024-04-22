План «Сирена» ввели в Карачаевске после нападения на полицейских
План «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе по полицейским, ввели в Карачаевске. Об этом в Telegram-канале написал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
В ночь на 22 апреля в Карачаевске преступники напали на наряд группы быстрого реагирования МВД. В результате погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин, сообщил Темрезов.
По его словам, третий полицейский получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в больнице.
«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД по КЧР, а также желаю скорейшего выздоровления раненому сотруднику», - добавил глава республики.
Он подчеркнул, что их родным окажут помощь.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским.