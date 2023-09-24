План «Ковер» объявили в аэропортах Москвы

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Небо над аэропортами сейчас закрыто. В воздушных гаванях, в том числе в Шереметьево, задержали 13 рейсов, еще семь вылетов отменили.

План «Ковер» объявляли во всех аэропортах столицы в ночь на 9 сентября. Его вводят, когда безопасности воздушных судов что-то угрожает. Все самолеты в небе отправляются на запасные аэродромы, борта на земле откладывают вылет.

В последнее время режим «Ковер» в воздушных гаванях Москвы вводили из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Перелеты на запасные аэродромы и закрытое небо сильно бьют по карманам авиаперевозчиков, некоторые из них могут повысить стоимость билетов.