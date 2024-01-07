План G20 по ускорению международных платежей может ослабить санкции против России

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Водителей, устроивших дрифт с фейерверками в Южном Бутове 6 января, оперативно задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Щекотать себе нервы за рулем авто разрешено исключительно в специально отведенных для этого местах. Таков закон», - подчеркнула она.

Когда подобное происходит в городе, это нарушает покой жителей, подвергает опасности других участников движения, таких гонщиков ждет наказание.

Реакция на групповой дрифт в Чечерском проезде Воскресенского поселения столицы была мгновенной, добавила Волк.

«Меньше чем через сутки нарушители ПДД оказались в полиции ТиНАО. За свои неуместные гонки они привлечены к административной ответственности», - уточнила представитель ведомства.

По данным МВД, одного из водителей с ноября 2022 года лишили прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Против него составили протокол по статье «Управление ТС водителем, лишенным права управления», а также еще четыре административных материала по другим статьям КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники полиции установили еще одного водителя, который дрифтовал на Porsche Panamera. Против девушки составили два административных материала.

Волк отметила, что полицейские продолжают устанавливать местонахождение третьего нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.