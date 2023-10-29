Пламя перебросилось на резервуар с нефтью на объекте «Лукойл» в Коми

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«Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти до семи метров», - уточнила она.

По данным Киселевич, нефтепровод находится под землей. Угрозы нет, подчеркнула министр. Резервуары, стоящие рядом, наполнены водой.

Ранее Киселевич сообщала о том, что близ поселка Верхнеколвинск произошел взрыв резервуара временного содержания нефти. Резервуар был пустой, проходили мероприятия по очистке, нефти внутри не было.

Предположительно произошла детонация остаточных газов. На место прибыли семь пожарных подразделений.

В результате ЧП погиб работник ООО «Эколайф». Эта организация проводила работы по ремонту на объекте. Также известно об одном пострадавшем - это монтажник. Он получил баратравму и ожоги 2-3 степени.