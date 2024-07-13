13 июля 2024, 09:07

Пламя охватило частный дом на юго-востоке Москвы

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Жилой частный дом загорелся рядом со станцией метро «Лермонтовский проспект» в Москве. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что языки пламени охватили кровлю дома, с территории поднимается густой черный дым.

«Сгорел частный дом», - объяснил источник 360.ru.

Пожар произошел рядом с домом 1 на Октябрьском проспекте. По словам другой собеседницы, вспыхнули готовящиеся под снос дома.

«Говорят, частные дома, которые под [идут] под снос», - указала она.

В пресс-службе МЧС 360.ru рассказали, что пожар локализовали, никто не пострадал.

Ранее крупный пожар разгорелся на территории швейного предприятия в поселке Володарского в Ленинском округе. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. Пламя перекинулось на соседние торговые ряды. Из-за пожара обрушилась кровля здания, добавили в министерстве. ЧП ликвидировали 20 специалистов и 10 единиц техники.

Пожары Москва
13 июля 2024, 08:21
Более 20 человек утонули в водоемах России за сутки
РИА «Новости»
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На водоемах страны за прошедшие сутки погибли 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего было зафиксировано 30 происшествий.

Один из случаев произошел в Амурской области на втором Владимирском озере: выпивший 44-летний мужчина во время заплыва скрылся из виду и утонул.

В Орловской области житель решил переплыть реку и пропал. Его тело спасатели нашли в 40 метрах от берега.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Гибнут не только взрослые, но и дети. Ранее мужчина с сыном утонули, плавая на сапборде , в Челябинской области.

Спасатели напомнили об основных правилах: запрещено заплывать за буйки , купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Заходить в водоем нужно постепенно, чтобы не было спазма сосудов.

Спасатели Россия Мужчины Реки Водоемы
13 июля 2024, 08:08
Иномарка в Москве влетела на красный свет в кроссовер и автобус, пострадал человек
Телеканал «360»
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Автомобиль Renault проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной-кроссовером и автобусом на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло около дома 128. В результате аварии пострадал водитель Renault.

«Renault не заметил красный сигнал светофора, ударил кроссовер и в автобус», - указал источник.

В распоряжении 360.ru появились кадры с места ДТП. На них видно, что автомобиль Renault получил сильные повреждения - у него снесло дверь, разбилось лобовое стекло, смяло капот и отвалилось переднее колесо. На руле остались следы крови. Другой автомобиль и автобус получили сильные вмятины на задних бамперах.

Ранее ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве - столкнулись две легковых машины. На фото видно, что в аварию попали такси и каршеринговый автомобиль, который от удара перевернулся. Из-за ДТП никто не пострадал.

ДТП Автобусы Иномарки Машины Водители Москва
13 июля 2024, 07:43
Строительные леса обрушились у ЖК в Новомосковском округе
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Строительная конструкция обрушилась во время заливки бетона на стройплощадке ЖК «Детали» в поселке Филимоновское в Новомосковском округе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Во время обрушения на месте ЧП находились трое рабочих. Никто из них не пострадал. Начальник смены отметил, что площадь строительных лесов составляла порядка 200 квадратных метров.

«Со слов охраны, под завалами людей нет», - указал источник.

Спасатели обыскали стройплощадку и убедились в том, что под лесами не погребло никого из рабочих.

«Обрушение произошло при технологических работах при заливке бетона», - добавил собеседник издания.

Ранее в Нижнем Новгороде на Стригинском мосту через реку Оку упала люлька с рабочими. Конструкция сорвалась, в результате погиб один человек. Водолазы вытащили его тело из реки.

Строительство МЧС РФ Москва
13 июля 2024, 01:55
Пожар вспыхнул на швейном предприятии в Подмосковье
РИА «Новости»
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В поселке Володарского в Ленинском округе Московской области вспыхнул крупный пожар на территории швейного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара достигла 1400 квадратных метров.

«Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды», - отметили в министерстве.

На место ЧП прибыли 20 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Химках. Его площадь составила две тысячи «квадратов». Кровля здания обрушилась. Внутри находилось до 30 газовых баллонов. Очевидцы ЧП зафиксировали черный столб дымы, поднимающийся над местом происшествия.

Пожары МЧС РФ Россия Ленинский округ

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