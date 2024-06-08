Пижамы в сердечках. Полиция накрыла вечеринку иностранцев в Москве

Полицейские задержали отдыхающих мигрантов. Силовики проверят легальность их пребывания на территории России, а также выяснят, почему они выбрали такие необычные наряды для вечеринки.

Яркие эмоции, пусть и негативные, ранее вызвала «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», устроенная ею 20 декабря. Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса, причем в довольно фривольном виде.

Как заметил общественный деятель Андрей Ковалев, это был вызов обществу, так как пока герои России погибают, защищая интересы страны, «эти твари куражатся».

По мнению музыканта Стаса Барецкого, Ивлеева просто идеальный кандидат на место ведущей для телепроекта «Дом-2» , так как она юморная. Он заявил, что так может его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся.