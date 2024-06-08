08 июня 2024, 21:32

Пижамы в сердечках. Полиция накрыла вечеринку иностранцев в Москве

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Правоохранители накрыли вечеринку мигрантов в Москве, участники которой были разодеты в белые пижамы с красными сердечками. Видео опубликовал Telegram-канал 360.ru.

Полицейские задержали отдыхающих мигрантов. Силовики проверят легальность их пребывания на территории России, а также выяснят, почему они выбрали такие необычные наряды для вечеринки.

Яркие эмоции, пусть и негативные, ранее вызвала «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», устроенная ею 20 декабря. Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса, причем в довольно фривольном виде.

Как заметил общественный деятель Андрей Ковалев, это был вызов обществу, так как пока герои России погибают, защищая интересы страны, «эти твари куражатся».

По мнению музыканта Стаса Барецкого, Ивлеева просто идеальный кандидат на место ведущей для телепроекта «Дом-2» , так как она юморная. Он заявил, что так может его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся.

Мигранты Полиция Москва
08 июня 2024, 22:26
Названа причина экстренной посадки самолета в Подмосковье
Freepik
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Легкомоторный самолет Piper, совершивший аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарина 8 июня, мог приземлиться из-за неисправности двигателя. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Одна из основных причин аварийной посадки - неисправность двигателя самолёта», - сказал источник телеканала.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, как и разрушений в результате аварийной посадки.

На борту находились три человека, как сообщили ТАСС в оперативных службах. Известно, что летчик самолета взял его у приятеля для прогулки. После посадки самолет съехал на обочину.

На место прибыли сотрудники полиции. СК уже начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места аварийной посадки самолета.

Ранее бизнес-джет во время буксировки в Пулкове врезался в другое воздушное судно , собирающееся вылететь в Шереметьево.

Самолеты Россия
08 июня 2024, 21:21
Торнадо оставил без света 10 челябинских поселков
Pixabay
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Торнадо стал причиной отключения электроэнергии в поселках на юге Челябинской области. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович.

«Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушились торнадо и град. В результате стихии затопило дороги и повалило линии электропередач», - отметил он.

В итоге без электричества остались жители поселков Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат и Утренняя Заря.

В филиале ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» ввели особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения.

В пятницу, 7 июня, в селе Бердюжье Тюменской области прошел сильный смерч.

Он сорвал крыши домов, оборвал провода и повалил электрические столбы.

Челябинская область Обрушения Электричество Ураган Дороги
08 июня 2024, 19:36
Поликлинику на севере Москвы эвакуировали из-за детской игрушки в туалете
РИА «Новости»
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Сотрудников и посетителей поликлиники на Смольной улице в Москве эвакуировали вечером 8 июня из-за подозрительного предмета, найденного в туалете. О ЧП на севере столицы рассказал источник 360.ru.

По его информации, странный предмет с торчащими проводами заметили в туалете поликлиники. О находке сообщили в оперативные службы.

Из соображений безопасности всех находившихся в здании эвакуировали, добавил собеседник 360.ru. После проверки оказалось, что подозрительный предмет - детская игрушка.

Дети Москва
08 июня 2024, 19:10
Аварийной посадкой самолета Piper в Лыткарине занялись прокуратура и следователи
Unsplash
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Обстоятельства происшествия с легкомоторным самолетом Piper в Лыткарине начали выяснять сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. О проверке сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося устанавливаются. В региональном главке МЧС ранее заявили 360.ru, что после посадки самолета на шоссе никто не пострадал. Разрушений также не выявили.

Обстоятельства вынужденной посадки легкомоторного самолета также устанавливает Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК.

«Никто не пострадал, проводится осмотр воздушного судна», - подчеркнули в ведомстве.

По информации Shot , на борту Piper было три человека, пилота задержали до выяснения обстоятельств. Источник Telegram-канала уточнил, что самолет совершал экскурсионный перелет.

Авиация Самолеты

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