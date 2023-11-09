Пиявка присосалась к глазу туриста через объектив фотоаппарата

По данным портала, блогер Апичарт Промтус с друзьями отправился в небольшой поход по тайским джунглям. В один из моментов в объектив его фотоаппарата забралась маленькая пиявка. Когда турист прислонил фотоаппарат к лицу, паразит заполз к нему в глаз и присосался к слизистой.

Друзья пытались помочь Промтусу вытащить пиявку, но она была очень маленькой и скользкой. Отцепить ее от глаза удалось лишь спустя полчаса, когда паразит уже напился крови. В результате глаз пострадавшего туриста сильно покраснел.

Ранее стало известно, что огромная пиявка больше года жила в горле у пятилетнего ребенка. Мальчик жаловался родителям на трудности с дыханием и боли в горле. Врачи обнаружили у него в трахее паразита и успешно удалили его.