03 февраля 2024, 13:08

Пившие весь полет дебоширы устроили драку в аэропорту Екатеринбурга

РИА «Новости»
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Три пассажира рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург устроили побоище в аэропорту Кольцово. Об этом сообщил E1.

По данным издания, нарушать общественный порядок дебоширы начали еще на борту самолета в ночь на 3 февраля. Полет приятели испортили пассажирам рейса U6–571 «Уральских авиалиний».

Одна из женщин, которая летела на этом самолете, рассказала E1, что мужчины пили весь полет, шумели и даже курили. Причем поразило ее и отношение к происходящему со стороны экипажа. По словам пассажирки, никто эту компанию не успокаивал.

«Вместо того, чтобы попытаться урезонить пьяных дебоширов, все три часа полета только подливали им алкоголь. Бортпроводников не смущал ни громкий мат, ни курение электронных сигарет прямо в салоне самолета», - возмутилась она.

Когда самолет сел в Кольцово, мужчины продолжали буянить. В автобусе, который вез людей до здания аэропорта, они успели устроить драку.

Пассажирка отметила, что остальные находившиеся в салоне потребовали остановиться. И даже выскочили на летное поле в ожидании развязки кулачного боя.

«Члены экипажа даже не стали вызывать наряд полиции», - заключила собеседница E1.

В транспортной полиции аэропорта изданию эту информацию подтвердили, отметив, что от экипажа самолета жалоб не получали.

«После приземления самолета в 00:40 3 февраля в зале прилета сотрудники выявили двух мужчин, летевших этим рейсом и находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушали общественный порядок », - добавили в пресс-службе.

Оказалось, что дебоширы - жители Приморского края. Их оштрафовали за мелкое хулиганство.

В компании «Уральские авиалинии» E1 сообщили, что начали проверку по факту случившегося.

Три пассажира рейса Санкт-Петербург - Екатеринбург устроили побоище в аэропорту Кольцово. Об этом сообщил E1.

Авиация Екатеринбург
03 февраля 2024, 14:06
Трехлетнего ребенка без одежды обнаружили в Забайкалье
РИА «Новости»
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В селе Ононское Шилкинского района Забайкальского края обнаружили трехлетнего ребенка, который находился на улице в одной майке. Об этом сообщило издание «Чита.Ру».

Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Выяснилось, что мальчик находился в 150 метрах от дома. Мать ребенка ушла в гости к знакомой, а ребенок остался под присмотром 17-летнего брата дома.

Мальчику диагностировали общее переохлаждение. Полицейские привлекли его мать к ответственности по статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Дальнейшую судьбу ребенка на заседании комиссии по делам несовершеннолетних решат специалисты.

В конце декабря в Екатеринбурге обнаружили замерзшую женщину с ребенком. Они были без верхней одежды возле подъезда одного из домов.

Дети Полиция
03 февраля 2024, 12:31
Неизвестный устроил резню на вокзале в Париже
Global Look Press
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Неизвестный мужчина напал на прохожих на Северном вокзале в Париже. О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные газеты Le Figaro.

По данным источника издания, ранения получили как минимум шесть человек. Среди них есть сотрудник пограничной полиции.

Собеседник Le Figaro уточнил, что состояние одного из раненых расценивают как тяжелое, а жизни пятерых пострадавших ничто не угрожает. Других подробностей о том, какие именно ранения они получили и куда их госпитализировали, нет.

В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) газете заявили, что подозреваемый был ранен, его эвакуировали с места преступления.

Местный телеканал BFM сообщил, что злоумышленника «нейтрализовала полиция». Все обстоятельства случившегося уточняются. Какие мотивы двигали мужчиной, пока неизвестно.

Париж Поножовщины
03 февраля 2024, 08:17
При уничтожении беспилотника в Ростовской области никто не пострадал
РИА «Новости»
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В результате ликвидации беспилотника самолетного типа в Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет», - написал он.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении семи дронов над территориями трех регионов - Волгоградской, Ростовской и Белгородской области.

Ранее в Волгограде в результате падения сбитого российскими системами ПВО беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Спасатели ликвидировали открытое горение. При атаке ВСУ никто не пострадал.

Беспилотники ПВО
03 февраля 2024, 08:07
Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого беспилотника
РИА «Новости»
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Причиной возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде стала падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба администрации региона.

Бочаров отметил, что средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника районе Заканалья и Калачевском районе.

«В результате падения сбитого БПЛА началось возгорание на Волгоградском НПЗ. К работе оперативно приступили пожарно-спасательные силы, распространение огня локализовали, открытое горение ликвидировали. Жертв нет», - сообщил он.

Утром в субботу главк МЧС по Волгоградской области сообщил о пожаре на НПЗ в Волгограде. Огонь охватил разлив нефтепродуктов на площади до 200 квадратных метров. В 07:21 спасатели ликвидировали открытое горение, сведения о пострадавших не поступали.

Пожары Беспилотники Заводы

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