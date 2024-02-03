Пившие весь полет дебоширы устроили драку в аэропорту Екатеринбурга

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По данным издания, нарушать общественный порядок дебоширы начали еще на борту самолета в ночь на 3 февраля. Полет приятели испортили пассажирам рейса U6–571 «Уральских авиалиний».

Одна из женщин, которая летела на этом самолете, рассказала E1, что мужчины пили весь полет, шумели и даже курили. Причем поразило ее и отношение к происходящему со стороны экипажа. По словам пассажирки, никто эту компанию не успокаивал.

«Вместо того, чтобы попытаться урезонить пьяных дебоширов, все три часа полета только подливали им алкоголь. Бортпроводников не смущал ни громкий мат, ни курение электронных сигарет прямо в салоне самолета», - возмутилась она.

Когда самолет сел в Кольцово, мужчины продолжали буянить. В автобусе, который вез людей до здания аэропорта, они успели устроить драку.

Пассажирка отметила, что остальные находившиеся в салоне потребовали остановиться. И даже выскочили на летное поле в ожидании развязки кулачного боя.

«Члены экипажа даже не стали вызывать наряд полиции», - заключила собеседница E1.

В транспортной полиции аэропорта изданию эту информацию подтвердили, отметив, что от экипажа самолета жалоб не получали.

«После приземления самолета в 00:40 3 февраля в зале прилета сотрудники выявили двух мужчин, летевших этим рейсом и находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушали общественный порядок », - добавили в пресс-службе.

Оказалось, что дебоширы - жители Приморского края. Их оштрафовали за мелкое хулиганство.

В компании «Уральские авиалинии» E1 сообщили, что начали проверку по факту случившегося.

Три пассажира рейса Санкт-Петербург - Екатеринбург устроили побоище в аэропорту Кольцово. Об этом сообщил E1.