Питона нашли в Битцевском лесу в Москве
Питона нашли среди деревьев в Битцевском лесу в Москве. Его отправили в центр реабилитации диких животных, сообщило РИА «Новости».
Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что рептилия здорова.
«Найденный в парке „Битцевский лес“ питон поступил в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Он чувствует себя хорошо», - отметил он.
Бурмистров напомнил, что в летний период многие хозяева ходят с домашними рептилиями на прогулку, считая, что для них полезно ультрафиолетовое излучение. Однако москвичи нередко могут потерять бдительность и змеи теряются. Не исключено, что такой случай произошел и с этим питоном, добавил он.
Ранее трехметровую змею нашли на юго-западе Москвы обнаружили. На место выезжали спасатели.