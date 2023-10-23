Питбуль напал на школьника в Мытищах. Хозяин собаки винит во всем подростка и его семью

История матери пострадавшего Мать подростка сообщила, что вечером 19 октября ее сын гулял во дворе дома. Рядом с ним мужчина выгуливал бойцовскую собаку. Когда мальчик проходил мимо, питбуль одним прыжком кинулся на него и укусил в живот.

«Я об этом узнала, будучи в пути. Мне позвонил сын и рассказал о случившемся», - объяснила женщина.

После подросток передал трубку хозяину животного, который заверил о готовности компенсировать стоимость испорченной от укуса куртки. Однако мать мальчика попросила разобраться в произошедшем своего супруга.

«Муж прибежал, спросил документы на собаку. Хозяин сказал, что она здоровая, якобы „недавно проверяли“. Но муж настоял, чтобы тот принес документы. Хозяин ушел за ними. Супруг осмотрел ребенка, раны были не глубокие, но кровоточащие. Сына отправил домой», - добавила собеседница «360».

Через некоторое время владелец собаки принес ветпаспорт, где стояла отметка о вакцинации. Приехав домой, мама подростка обработала ему раны и ознакомилась с фото ветпаспорта.

«Пришла в ужас - отметка о вакцинации была 21 августа 2021 года. Это значит, что собака не привита. Я стала звонить в скорую, нам сказали, что на укусы собак они не выезжают. Пришлось ехать в травмпункт, где ребенка осмотрели, раны обработали, назначили курс прививок от бешенства», - подчеркнула она.

В медучреждении ей объяснили, что прием лекарств отменяется в случае предоставления свежей справки о полном здоровье собаки. Поэтому родители пострадавшего подростка попросили хозяина питбуля сделать необходимые документы, однако тот перестал выходить на связь. В результате семья написала заявление в полицию.

«В общем чате жилого комплекса, выяснилось что мой сын далеко не первый пострадавший. До этого, правда, были только взрослые мужчины. Моего ребенка от страшных последствий спасло то, что он был в куртке, и под ней была еще одежда», - уточнила мать школьника.

Новые доказательства нападений





При этом внятной причины произошедшего он также не назвал. По его словам, была лишь небольшая перепалка.

Говоря о других фотоматериалах, на которых можно видеть еще одного пострадавшего от нападения собаки человека, мужчина отметил, что это его знакомый.

«Я попросил подержать собаку, пока заходил домой, чтобы занести вещи. Знакомый был в нетрезвом состоянии. Потом соседка рассказала, что тот что-то сделал с собакой. Недоразумение было исчерпано, человеку все компенсировали - 20 тысяч отправлено ему за то, что три дня на работу не выходил. У меня есть скрины из банка», - уточнил хозяин питбуля.

Он также объяснил отсутствие намордника у собаки «обидой» питомца и его «голодовками».

«Я на нее надеваю намордник, она потом по два дня не ест, обижается на меня. Я стараюсь выгуливать ее вдали от всех, соблюдать дистанцию. Я очень люблю свою собаку. Согласен, в тех моментах собака была без намордника, виноват. За это надо отвечать, я не против», - заметил собеседник «360».

В ситуации с подростком, по его мнению, сначала должны разобраться правоохранители.

Женщина также предоставила «360» запись с камер видеонаблюдения из местного магазина, на которых та же собака без намордника и поводка нападает на молодого человека.

При этом хозяин спокойно уводит ее на улицу, практически не обращая внимания на мужчину, которого пыталось атаковать животное.

Также собеседница «360» показала переписку с мужчиной, в которой он пытается оправдать поведение животного, говоря о «случайности» произошедшего, и предоставила фото еще одного случая нападения собаки.

«Нападений не было» - рассказ хозяина питбуля «360» смог связаться с хозяином питбуля и узнать его версию событий 19 октября. Мужчина уверенно заявил, что нападения не было.

«Подросток прямиком шел на меня в темноте с зонтом. Я стоял спиной и не слышал, как он приблизился. Все неожиданно получилось», - объяснил он.

Владелец пса не стал выяснять ситуацию с самим ребенком и попросил его позвонить родителям. Затем, по его словам, он на месте перевел компенсацию за куртку отцу школьника. Однако на следующий день, по его словам, родители якобы снова попросили возместить ущерб.

«Я сказал, чтобы шли в полицию. Объяснил, что собака была на коротком поводке, прямо у ошейника. Просто я не смог удержать, потому что бесшумно все было», - подчеркнул собеседник «360».

Инцидент в магазине, который попал на видеокамеры, он комментировать не стал.

«Давайте позовем хозяйку магазина, пусть она расскажет, что там было. Я не буду об этом говорить. Это какой-то заговор. Ничего там не было», - заверил хозяин собаки, кратко уточнив, что пострадавший якобы сам напал на него со спины.