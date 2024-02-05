Пистолет с патронами изъяли у водителя в Москве
В Москве на Варшавском шоссе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Водитель, 34-летний житель Московской области, вел себя нервно, и полицейские решили досмотреть транспортное средство. В салоне они обнаружили пистолет и пять патронов. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.
Экспертиза показала, что пистолет был самодельно переделан из газового. Его признали короткоствольным нарезным огнестрельным оружием.
На водителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Он находится под подпиской о невыезде.
Несколько дней назад набитую оружием кожаную сумку нашли в пятизвездочном отеле в центре Москвы. Внутри нее лежали пистолет марки Grand Power и примерно 20 патронов к нему. Судя по камерам наблюдения, сумку оставил зашедший в фойе посетитель.