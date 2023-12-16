Пистолет нашли в колонке из комиссионки в Москве

Читайте нас в:

Сотрудники торговой точки на Киевской улице обнаружили оружие в колонке. Информация об исправности пистолета не уточнялась. Также неизвестно, является ли он боевым.

Ранее правоохранители в Орехово-Борисове в Москве задержали 56-летнего мужчину. Его заподозрили в незаконном хранении оружия, взрывчатки и боеприпасов. В квартире жителя столицы нашли пистолет и 700 патронов.

До этого московская полиция нашла пистолеты , ружье, карабин и более 1,6 тысячи патронов в квартире другого жителя мегаполиса.