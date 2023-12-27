Писатель-фантаст покончил с собой в гостинице на западе Москвы

По данным издания, мужчину без признаков жизни нашли в одном из номеров отеля в ванной комнате. По характеру травм правоохранители предположили, что молодой человек добровольно расстался с жизнью.

Как уточнил «МК», в последнее время писатель сильно переживал из-за смерти близкого друга и бабушки. Знакомые также рассказали журналистам, что писателя уже посещали мысли о суициде в преддверии его дня рождения 31 декабря.

Кроме того, журналисты выяснили, что у мужчины было мало друзей, отец скончался 11 лет назад, а с матерью он не общался больше пяти лет из-за давней ссоры.

Жилич работал по профессии IT-инженером, но в ноябре уволился, что также подкосило его эмоциональное состояние. Все свое свободное время он потратил на написание своей последней книги, которую за два дня до смерти разместил в интернете.